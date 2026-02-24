Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    24 Feb 2026 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 1:18 PM IST

    റ​മ​ദാ​നി​ലെ ടി.​വി സീ​രി​യ​ലു​ക​ളി​ലെ മൂ​ല്യ​ച്യു​തി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    റ​മ​ദാ​നി​ലെ ടി.​വി സീ​രി​യ​ലു​ക​ളി​ലെ മൂ​ല്യ​ച്യു​തി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    മ​നാ​മ: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ന്ന് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം സ്വ​ദേ​ശി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. നോ​മ്പു​തു​റ​ക്ക് ശേ​ഷം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ന്ന് ടി.​വി കാ​ണു​ന്ന പ​തി​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, പ​ല പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളി​ലെ​യും രം​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും റ​മ​ദാ​നി​ന്റെ വി​ശു​ദ്ധി​ക്ക് നി​ര​ക്കാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    പ​ല പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഒ​പ്പ​മി​രു​ന്ന് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഇ​ത് കാ​ര​ണം പ​ല​പ്പോ​ഴും ചാ​ന​ലു​ക​ൾ മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​രി​ക​യോ ടി.​വി ഓ​ഫ് ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രി​ക​യോ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി വ​നി​ത പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ന​മ്മു​ടെ സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​രം ഷോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    റ​മ​ദാ​ൻ കാ​ല​ത്തെ സീ​രി​യ​ലു​ക​ളി​ലെ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​കേ​ണ്ട​വ​രാ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ കേ​വ​ലം പ്ര​ശ​സ്തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ന​മ്മു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ര​ക്കാ​ത്ത വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും അ​വ​ർ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

