Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 11:06 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​ദേ​ശ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണം: എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും

    എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര കേ​ന്ദ്രം ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ സൗ​ഊ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല യ​തീം ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​വു​മാ​യി’ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​ദേ​ശ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണം: എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും
    സൗ​ഊ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല യ​തീം, പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര കേ​ന്ദ്രം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ,

    എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​ദേ​ശ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളെ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ​ഗ്ര ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ) രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​ജ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ശ​മ്പ​ളം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര കേ​ന്ദ്രം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സൗ​ഊ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല യ​തീം ‘ഗ​ൾ​ഫ്മാ​ധ്യ​മ​വു​മാ​യി’ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    നി​യ​മ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും

    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളെ​യും തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​രാ​ർ​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ​തു​മാ​യ സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​രോ​ധ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ണ​ർ​ഷി​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഔ​ട്ട്റീ​ച്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ആ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ചു​മ​ത​ല ഇ​വ​ർ​ക്കാ​ണ്. സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി, പ്രി​വ​ന്റീ​വ് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗ്രീ​വ​ൻ​സ​സ് സെ​ന്റ​റും ദൈ​നം​ദി​ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ട​മ​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ന​ല്ല അ​റി​വു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ‘ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന സം​രം​ഭം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച പോ​സ്റ്റ്-​അ​റൈ​വ​ൽ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം, ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക് മി​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യും സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വാ​ണി​ജ്യ, ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് എ​ൽ.‌​എം‌.​ആ​ർ.‌​എ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​വ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ആ​ക്‌​സ​സ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ, മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​വും പി​ന്തു​ണ​യും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ (+973 995), തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്. ഇ​ത് ന്യാ​യ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ​ന്തു​ലി​ത​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തോ​ടു​ള്ള എ​ൽ‌.​എം‌.​ആ​ർ.‌​എ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശ​മ്പ​ളം വൈ​കി​യാ​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​ൽ‌.​എം‌.​ആ​ർ.‌​എ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. ശ​മ്പ​ളം വൈ​കി​യാ​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (ഇ.​പി.​സി) സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​സു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സ​ഹാ​യം, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി കേ​സു​ക​ൾ (ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സി​വി​ൽ ത​ർ​ക്കം (പെ​ർ​മി​റ്റി​ന്റെ ത​രം അ​നു​സ​രി​ച്ച്)) ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ക, ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​വ​രെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഫോ​ളോ-​അ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ ഇ.​പി.​സി വ​ഴി നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വ്യാ​ജ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി

    റി​ക്രൂ​ട്ട്മെൻറ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തും എ​ൽ‌.​എം‌.​ആ​ർ‌.​എ ആ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളെ​യും ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ൽ‌.​എം‌.​ആ​ർ‌.​എ പ​തി​വാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റ് എ​ൽ‌.​എം‌.​ആ​ർ‌.​എ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി​യും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ്വ​ന്തം സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള​തും സു​താ​ര്യ​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി മാ​ത്രം ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക

    എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണി​ത്. നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ, താ​മ​സ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക, എ​ൽ.‌​എം‌.​ആ​ർ.‌​എ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ എ​ക്സ്പാ​റ്റ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ സെൻറ​ർ വ​ഴി​യോ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​തി​വാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്നം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള ഗ്രേ​സ് പീ​രി​യ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ തി​രു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ എ​ല്ലാ​വ​രും പി​ന്തു​ട​രേ​ണ്ട​തും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​മാ​ണ്.

    ഭാ​വി​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും

    പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​മാ​യ നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലൂ​ടെ​യും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം എ​ൽ‌.​എം‌.​ആ​ർ.‌​എ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം, ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യം, ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് വി​രു​ദ്ധ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ (995) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ സെൻറ​ർ (ഇ.​പി.​സി) ആ​ണ്. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന അം​ഗീ​കൃ​ത ധ​ന​കാ​ര്യ ദാ​താ​ക്ക​ൾ വ​ഴി, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, പ്ര​വാ​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ന​മ്പ​റും (ഐ​ബാ​ൻ) സൗ​ജ​ന്യ മൊ​ബൈ​ൽ സിം ​കാ​ർ​ഡും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ എ​പ്പോ​ഴും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ നേ​ടാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ വി​വി​ധ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചാ​ന​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് (www.Imra.gov.bh) വ​ഴി തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ക​ട​മ​ക​ൾ, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് വി​രു​ദ്ധ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ (995) ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ 24/7 ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 995@Imra.gov.bh എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലും ഇ​ത് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ (17506055) വ​ഴി​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി ത​വാ​സു​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം, സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ഈ ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

