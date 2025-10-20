Begin typing your search above and press return to search.
    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​സ​വാ​വ​ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ളി

    മ​നാ​മ: സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ പ്ര​സ​വാ​വ​ധി 60 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 70 ദി​വ​സ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ​വും തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ലെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യി.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് എം.​പി​മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം, പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള തു​ല്യ​ത ത​ക​ർ​ക്കാ​നും ചെ​റു​കി​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ള്ളി​യ​ത്.നി​ല​വി​ലെ 60 ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ അ​വ​ധി, ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും, അ​മ്മ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ന്യാ​യ​മാ​യ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

    പാ​ർ​ല​മെൻറി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ, ഇ​രു​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും, അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം അ​സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബി​സി​ന​സ് പി​ന്തു​ണ​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​സ​വാ​വ​ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്, സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ​നി​താ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​മു​ഖ​ത കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും, ഇ​തു തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ത്രീ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മം 60 ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ അ​വ​ധി​യും, കൂ​ടാ​തെ 15 ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​ധി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ജോ​ലി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും മു​ല​യൂ​ട്ട​ൽ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച 70 ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പോ​ലു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​ധി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    70 ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ക്ക​വും അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കും ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​ക്ക​ൾ​ക്കും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ​രി​ച​ര​ണ സ​മ​യ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന ഹൈ​ബ്രി​ഡ് മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്നാ​ണ്.സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​സ​വാ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

