Madhyamam
    14 Sept 2025 9:03 AM IST
    date_range 14 Sept 2025 9:03 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ ലോ​കോ​ത്ത​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    മേ​ഖ​ല​യെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം
    മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ ലോ​കോ​ത്ത​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    നിർദിഷ്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കലാകാരന്റെ ഭാവനയിൽ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ പൈ​തൃ​ക​ന​ഗ​ര​മാ​യ മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​ത് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ​യും മ​റ്റ് ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും യു​നെ​സ്കോ പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ പോ​ളി​ങ് പാ​ത്തും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നെ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ‘സ്പേ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടൈം ​ക്യൂ​ബ്’, അ​ക്വേ​റി​യം ഓ​ഫ് വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, നാ​ച്ചു​റ​ൽ ഹി​സ്റ്റ​റി മ്യൂ​സി​യം, സ്കൈ ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ, മാ​ഡം തു​സാ​ഡ്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ നാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ ഈ ​ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ താ​ല്പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള​നി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് അ​ൽ നാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ക​വാ​ട​മാ​ണ് മു​ഹ​റ​ഖ്. ഈ ​ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും വി​നോ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദ്യ കാ​ഴ്ച​യി​ൽ​ത​ന്നെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ല്ലൂം എം.​പി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ട്.

    പ​ദ്ധ​തി തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​ക്താ​വ് ഖാ​ലി​ദ് ബു ​അ​മ​ക് എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യു​ള്ള ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം അ​ടു​ത്ത മാ​സം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

