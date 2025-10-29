Begin typing your search above and press return to search.
    29 Oct 2025 9:22 AM IST
    29 Oct 2025 9:22 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ഴ്സി​ങ്, മി​ഡ്‌​വൈ​ഫ​റി കോ​ള​ജ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ഴ്സി​ങ്, മി​ഡ്‌​വൈ​ഫ​റി കോ​ള​ജ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ഴ്സി​ങ്, മി​ഡ്‌​വൈ​ഫ​റി കോ​ള​ജ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി എം.​പി ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​ഈ​ദ് രം​ഗ​ത്ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളും വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നു​ള്ള ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളെ ഈ ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് മി​ഡ്‌​വൈ​ഫ​റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ച്ച​ത്. ന​ഴ്സി​ങ് തൊ​ഴി​ൽ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ള​ജ് ഇ​ല്ല. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ​സി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഒ​രു വ​കു​പ്പ് മാ​ത്ര​മാ​യാ​ണ് ന​ഴ്സി​ങ് പ​ഠ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​മാ​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​പ​ര​മാ​യു​മു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച പ്രാ​യോ​ഗി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​മെ​ന്ന് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്രാ​യോ​ഗി​ക ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി കെ​യ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കോ​ള​ജ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

