Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 10:58 AM IST

    പുതിയ ലോ-കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ശിപാർശ

    സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി സഹകരിക്കാൻ നിർദേശം
    പുതിയ ലോ-കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ശിപാർശ
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഒ​ലൈ​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​രാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​മാ​ന​യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​താ​ക്കു​ക, പു​തി​യ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ നി​ല​വി​ലെ ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം, അ​വ​ർ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ത്ത റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ണം, ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഹ​ബ്ബാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക. പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ, കാ​ബി​ൻ ക്രൂ, ​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഗ്രൗ​ണ്ട് ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ലി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ, സ​ർ​ക്കാ​റും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന പ​ബ്ലി​ക്-​പ്രൈ​വ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ണ​ർ​ഷി​പ് (പി.​പി.​പി) മാ​തൃ​ക​യി​ൽ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ശി​പാ​ർ​ശ. ഇ​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കാ​നും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

