    • ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്മേ​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ നാ​ളെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യും
    • നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രി​ക ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും ത​ട​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ശി​ക്ഷ​ക​ൾ
    എ.​ഐ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റം ചു​മത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ​ൽ​പ്പേ​രി​ന് ക​ള​ങ്ക​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നോ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ വേ​ണ്ടി എ.​ഐ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ വി​ഡി​യോ​ക​ളോ ഓ​ഡി​യോ​യോ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യോ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും ത​ട​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ചു​മ​ത്താ​ൻ നി​യ​മം വ​രു​ന്നു.

    ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക്രൈം​സ് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്മേ​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ നാ​ളെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യും. പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം, മ​റ്റൊ​രാ​ളെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സ​ൽ​പ്പേ​രി​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലോ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച ഓ​ഡി​യോ, വി​ഡി​യോ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നോ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്യാ​നോ വേ​ണ്ടി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ​യോ 3000 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ 10,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ ര​ണ്ടും കൂ​ടി​യോ ല​ഭി​ക്കാം.

    എ.​ഐ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി ഓ​ഡി​യോ, വി​ഡി​യോ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്‌​സ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഷെ​ഹാ​ബി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    എ.​ഐ​യു​ടെ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യും ‘ഡീ​പ്ഫേ​ക്’ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ദു​രു​പ​യോ​ഗം​ചെ​യ്യു​ന്ന​തും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം. സ​ത്യം വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കാ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വം അ​നു​ക​രി​ക്കാ​നും ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വ്യ​ക്തി​പ​ര​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ അ​ന്ത​സ്സും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ലി അ​ൽ ഷെ​ഹാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ത് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ സ​മി​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റും.

