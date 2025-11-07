Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 12:10 PM IST

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഫീ​സ് കൂ​ട്ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് കൈ​മാ​റി
    സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഫീ​സ് കൂ​ട്ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പൊ​തു ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഫീ​സ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് കൈ​മാ​റി. സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക് വ​ക്താ​വ് എം.​പി. ഖാ​ലി​ദ് ബു ​അ​ന​കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​രാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ക, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക, സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വു​ക​ൾ യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​ക്കു​ക, കൂ​ടാ​തെ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​ല​വി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ ഫീ​സ് വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് എം.​പി. ഖാ​ലി​ദ് ബു ​അ​ന​ക് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളും എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​റും ഏ​ഴ് ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ചി​കി​ത്സാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ചി​ല​ർ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ബോ​ധം​കെ​ട്ട​താ​യി ന​ടി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​സ​വ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 150 ദീ​നാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്, എ​ന്നാ​ൽ, യ​ഥാ​ർ​ഥ ചെ​ല​വ് 1,000 ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കം വ​രും. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ചി​കി​ത്സ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​ലി​യ ഭാ​ര​മാ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​തു ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. മം​ദൂ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലെ​ഹ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സ്, കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ബാ​ഹു​ല്യം കാ​ര​ണം പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ചി​കി​ത്സ വൈ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഫീ​സ് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, മി​ക്ക വി​ദേ​ശി​ക​ളും നി​ല​വി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഖ​റാ​ത്ത പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:government hospitalsfeesExpatriates
