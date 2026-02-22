Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 10:21 AM IST

    പാറ്റ​ഗു​ളി​ക​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം

    പാറ്റ​ഗു​ളി​ക​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന നാ​ഫ്ത​ലി​ൻ ബോ​ളു​ക​ളു​ടെ (പാ​റ്റ​ഗു​ളി​ക) ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യും വി​ൽ​പ​ന​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും നി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം. സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. നാ​ഫ്ത​ലി​ൻ ബോ​ളു​ക​ൾ ഖ​ര​രൂ​പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് വി​ഷ​വാ​ത​ക​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​വ​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ധ​ന​കാ​ര്യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ല്ലൂം പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ല​വേ​ദ​ന, ഓ​ക്കാ​നം, ത​ല​ക​റ​ക്കം, ഛർ​ദി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും ചു​വ​ന്ന ര​ക്ത​കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ‘ഹീ​മോ​ലി​റ്റി​ക് അ​നീ​മി​യ’ പോ​ലു​ള്ള​വ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ജി6​പി​ഡി കു​റ​വു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ലും ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​ക്ക​ളി​ലും നാ​ഫ്ത​ലി​ൻ വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഫോ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് ഓ​ൺ കാ​ൻ​സ​ർ, നാ​ഫ്ത​ലി​നെ ഗ്രൂ​പ് 2B കാ​ർ​സി​നോ​ജ​ൻ (മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ കാ​ൻ​സ​റി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന പ​ദാ​ർ​ഥം) പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ 2008ലും ​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് 2014ലും ​നാ​ഫ്ത​ലി​ൻ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് എം.​പി ഖാ​ലി​ദ് ബു ​അ​ന​ഖ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ചൈ​ന, യു.​കെ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തി​ന് ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സ​മാ​ന​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ഫ്ത​ലി​ൻ ബോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​മ​ർ​യം അ​ൽ ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സ​ല്ല​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

