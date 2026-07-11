അമിതമായ ഡെലിവറി ചാർജുകളും കമീഷനുകളും; ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ പാർലമെന്റിൽ നിർദേശം

അമിതമായ ഡെലിവറി ചാർജുകളും കമീഷനുകളും; ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ പാർലമെന്റിൽ നിർദേശംtext_fields
മനാമ: ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലെ അമിതമായ ഡെലിവറി ചാർജുകളും കമീഷനുകളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ബഹ്റൈൻ പാർലമെന്റിൽ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് നിർദേശം. ഉപഭോക്താക്കൾക്കും റസ്റ്റാറന്റ് ഉടമകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ കുറക്കുന്നതിനും മേഖലയിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നീക്കം. ജലാൽ കാദിം അൽ മഹ്ഫൂദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് എം.പിമാർ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ നിർദ്ദേശം പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ അഹമ്മദ് അൽ മുസല്ലമിന് സമർപ്പിച്ചു.
തുടർനടപടികൾക്കായി ഈ നിർദ്ദേശം പാർലമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമ്പത്തിക കാര്യ സമിതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ചായിരിക്കും സമിതി ഇത് പരിശോധിക്കുക. ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ സേവനങ്ങൾ അതിവേഗം വളരുകയാണെന്നും എന്നാൽ ഇവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ അത്ര വേഗതയിൽ വികസിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അൽ മഹ്ഫൂദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായി മാറിയ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും ന്യായമായ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഉപഭോക്താക്കളെ അമിത ചാർജുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും ഉയർന്ന കമ്മീഷൻ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന റസ്റ്റാറന്റുകളെ സഹായിക്കാനുമുള്ള നിയമങ്ങളാണ് എം.പിമാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജി.സി.സിയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഡെലിവറി ഫീസുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ച മാതൃകകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബഹ്റൈന് ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നവീകരണത്തെ തടയാനല്ല, മറിച്ച് സാങ്കേതിക പുരോഗതിക്കൊപ്പം നീതിയും സുതാര്യതയും ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വ്യവസായ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം സമിതി തങ്ങളുടെ ശുപാർശകൾ പാർലമെന്റിന് സമർപ്പിക്കും.
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