Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightന​ബി​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:30 AM IST

    ന​ബി​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മ​പ്പു​റ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ബി​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മ​പ്പു​റ​ത്ത്
    cancel
    camera_alt

    അ​ൻ​സി​ൽ എം.​എ മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി

    ആ​ല​പ്പു​ഴ

    പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ വ​സ്ത്ര​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും മ​റ്റും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ണ്ടു കാ​ല​ത്തൊ​ക്കെ എ​ല്ലാ​വ​രും വെ​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ചാ​ണ് ജാ​ഥ​ക​ളി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ള​ത് ക​ള​ർ ഫു​ള്ളാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജാ​ഥ​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ത​ന്നെ ഗ​മ​യോ​ടെ ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ൾ ബാ​ന​റോ, ഫ്ല​ക്സോ പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും. തൊ​ട്ടു പി​ന്നി​ൽ ഉ​സ്താ​ദു​മാ​രും മ​സ്ജി​ദ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി​യും പി​ടി​ച്ച് ന​ട​ക്കും. അ​വ​ർ​ക്ക് പി​ന്നി​ലാ​യ് ര​ണ്ടു വ​രി​ക​ളാ​യ് കു​ട്ടി​ക​ളും യു​വാ​ക്ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ന്നു കൊ​ണ്ട് മെ​ല്ലെ ന​ട​ന്നു നീ​ങ്ങും. ഫ്ല​ക്സ് പി​ടി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ലാ​യി കോ​ളാ​മ്പി​യോ, ബോ​ക്സോ ചു​മ​ന്നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​വു​മാ​ണ്. അ​തി​നെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നു വേ​ണം ജാ​ഥ നീ​ങ്ങാ​ൻ. ജാ​ഥ​ക്ക് ന​ടു​വി​ലാ​യി അ​റ​ബ​ന മു​ട്ടും ദ​ഫ് സം​ഘ​വും ജാ​ഥ​യു​ടെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടും.

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ കോ​ളാ​മ്പി​യി​ൽ നി​ന്നും മ​ധു​ര​മാ​യി ഒ​ഴു​കി വ​രു​ന്ന സ്വ​ലാ​ത്തു​ക​ളും, മ​ദ്ഹു​ക​ളും ഏ​റ്റു ചൊ​ല്ലും. മ​ദ്റ​സ പ​രി​ധി​യി​ൽ പെ​ട്ട കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം എ​ല്ലാ​നാ​ട്ടു​കാ​രും പ​ള്ളി​യ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് ദു​ആ​യും ചെ​യ്ത് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന റാ​ലി മ​ദ്റ​സാ പ​രി​ധി​യി​ൽ ക​റ​ങ്ങി, ഒ​ടു​വി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി പി​രി​ച്ചു വി​ടു​ന്ന​താ​ണ് പ​തി​വു​രീ​തി. വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ജാ​ഥ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ കൈ​യി​ലൊ​രു പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു ക​രു​തും. വ​ഴി​യി​ൽ വെ​ച്ച് കി​ട്ടു​ന്ന മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും മി​ഠാ​യി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഇ​ട്ടു​വെ​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​ണ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ എ​നി​ക്കു ജാ​ഥ​യി​ൽ പോ​യി കി​ട്ടി​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കാ​യി ഓ​ഹ​രി വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കും. പി​ന്നെ കു​റ​ച്ച് നേ​ര​മു​റ​ങ്ങ​ണം.

    എ​ങ്കി​ലേ രാ​ത്രി ഉ​റ​ങ്ങാ​തെ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്നാ​ണ് വെ​പ്പ്. പി​ന്നെ രാ​ത്രി​യാ​വാ​നൊ​രു തി​ടു​ക്ക​മാ​ണ്. സ്റ്റേ​ജി​ൽ ക​യ​റ​ണം... ഉ​സ്താ​ദ് ത​ന്ന മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന​വും പ്ര​സം​ഗ​വും കാ​ണാ​തെ വെ​ച്ച് കാ​ച്ച​ണം. അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള വെ​മ്പ​ലാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ ന​ബി​ദി​ന​ത്തി​ന് മ​ദ്റ​സ​യും പ​ള്ളി​യും തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​വാ​ൻ വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ഉ​ത്സാ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു പോ​ക​വേ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ലെ ആ ​ഒ​രു ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മ​റ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്നും അ​തേ രീ​തി​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും പു​തു ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ വ​സ്ത്ര​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും മ​റ്റും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ണ്ടു കാ​ല​ത്തൊ​ക്കെ എ​ല്ലാ​വ​രും വെ​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ചാ​ണ് ജാ​ഥ​ക​ളി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ള​ത് ക​ള​ർ ഫു​ള്ളാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ന് പ​ള്ളി​യും പ​ള്ളി മി​നാ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ദ്റ​സ​യും അ​ല​ങ്കാ​ര ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് രാ​ത്രി​യെ പ​ക​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഓ​ർ​മ​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ കു​ളി​രി​ന്റെ മ​ദ്ഹൊ​ലി മു​ഴ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationsMemoryProphet's Day
    News Summary - Prophet's Day celebrations are a distant memory
    Similar News
    Next Story
    X