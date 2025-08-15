Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 11:35 AM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേർന്ന് പ്രമുഖർ

    text_fields
    bookmark_border
    independance day
    cancel

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഖ്യാ​തി മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ക്കാം

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ ഭ​ര​ണ വാ​ഴ്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ച​നം നേ​ടി സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷ വേ​ള​യി​ലാ​ണ് നാം. 79 ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ നി​റ​വി​ലെ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും പി​ന്നി​ട്ട കാ​ല​ത്തെ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്നു​ള്ളൂ.ഓ​രോ കാ​ല​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ മാ​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി‍യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യും രാ​ജ്യം വ​ള​രു​ക​യാ​ണ്. ശാ​സ്ത്രം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി അ​നേ​കം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക​ളു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​യെ ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ധാ​നി​യാ​യി ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചും രാ​ജ്യം ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്നും അ​ത് തു​ട​രു​ന്നു​മു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ച്ചും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന ഖ്യാ​തി മു​റ​കെ​പ്പി​ടി​ച്ചും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്തി​ക്കും പ്രൗ​ഢി​ക്കും വേ​ണ്ടി ന​മു​ക്ക് ഇ​നി​യും പ്ര​യ​ത്നി​ക്കാം. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ന്‍റെ​യും ആ​ർ.​പി ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സി​ന്‍റെ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ.

    ഡോ. ​ര​വി പി​ള്ള (ആ​ർ.​പി ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ)

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, ജീ​വി​ത​ നി​ല​വാ​രം; സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​രം ഇ​ന്ത്യ നേ​ടി​യ പു​തു​വെ​ളി​ച്ചം

    ഇ​രു​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ പു​തു​വെ​ളി​ച്ചം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​കെ പ്ര​കാ​ശി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് 79 ആ​ണ്ടു​ക​ൾ പി​ന്നി​ടു​ന്നു. മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തോ​ടെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യും ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ണ്ടാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് നാ​മോ​രോ​രു​ത്ത​രും.

    അ​ലി കെ. ​ഹ​സ​ൻ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ)

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണു​ണ്ടാ‍യ​ത്. സാ​ക്ഷ​ര​ത നി​ര​ക്ക്, ആ​യു​ർ​ദൈ​ർ​ഘ്യം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ നേ​ട്ടം, ശി​ശു​മ​ര​ണ നി​ര​ക്കി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ്, അ​തി ദാ​രി​ദ്ര്യം ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​യ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും, ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ള​വു​കോ​ൽ അ​തി​ന്റെ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    മാ​നു​ഷി​ക വി​ക​സ​ന സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ ഈ ​നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ ന​ല്ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യാ​ത്ര എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളെ ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റ്റാ​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും മി​ക​ച്ച പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ന്‍റെ​യും അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹോ​ദ​ര്യം

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ച​നം നേ​ടി​യ​തി​ന്റെ​യും ഒ​രു പു​തി​യ യു​ഗ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ​യും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം. ഈ ​ദി​നം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യാ​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​ത്തി​നും ഉ​ത​കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നീ​തി, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, സ​മ​ത്വം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്നീ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​ദി​നം അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഡോ. ​​വ​​ർ​​ഗീ​​സ്​ കു​​ര്യ​​ൻ (വി.​​കെ.​​എ​​ൽ ഹോ​​ൾ​​ഡി​​ങ്​​​സ്​ ആ​​ൻ​​ഡ്​​ അ​​ൽ ന​​മ​​ൽ ഗ്രൂ​​പ്​ ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​ൻ)

    പ​ര​സ്പ​ര സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​വും ന​മ്മെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് രാ​ജ്യം നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ആ ​സ്നേ​ഹ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക​ളാ​ണ്. ഈ ​കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റം വ​ര​ണം. അ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ സ​മ​ത്വ സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ പി​റ​വി​കൊ​ള്ളു​ക​യു​ള്ളൂ.എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ന്‍റെ​യും വി.​​കെ.​​എ​​ൽ ഹോ​​ൾ​​ഡി​​ങ്​​​സ്​ ആ​​ൻ​​ഡ്​​ അ​​ൽ ന​​മ​​ൽ ഗ്രൂ​​പ്പി​ന്‍റെ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ.

    നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വ​ത്തോ​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ

    എ​ണ്ണ​മ​റ്റ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഫ​ല​മാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ ന​മ്മു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ൽ, നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം എ​ന്ന ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് തു​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ നാം ​ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ഈ ​ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ദീ​പ​ശി​ഖ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണ്. 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ള ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    കെ.​ജി. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ, ബി.​കെ.​ജി ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് എ​സ്.​പി.​സി)

    സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു നാ​ടി​നെ ന​മു​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി പോ​രാ​ടി​യ ധീ​ര ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി​ക​ളെ ന​മു​ക്ക് ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​ക്കാം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്താ​യ ആ​ശ​യ​ത്തെ ന​മു​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ജാ​തി, മ​തം, ഭാ​ഷ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ന​മു​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി, സ​മ​ത്വം, പു​രോ​ഗ​തി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഒ​രു ഭാ​വി​ക്കാ​യി ന​മു​ക്ക് കൈ​കോ​ർ​ക്കാം. ഓ​രോ പൗ​ര​നും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തോ​ടെ​യും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കാം. എ​ല്ലാ ഭാ​ര​തീ​യ​ർ​ക്കും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ! ജ​യ് ഹി​ന്ദ്!

    79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം; എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​ശം​സ​ക​ൾ

    79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഈ ​അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ധീ​ര​ത​ക്കും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നും ന​മ്മ​ൾ സ​ല്യൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്, ഇ​ത് ന​മ്മു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും ന​മ്മ​ളെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്.

    ഡോ. ​ഷ​രീ​ഫ് എം. ​സ​ഹ​ദു​ല്ല (സി.​ഇ.​ഒ കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത്)

    ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സ്വാ​ധീ​ന​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ കിം​സ്‌ ഹെ​ൽ​ത്തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് മി​ക​വോ​ടെ​യും, ദ​യ​യോ​ടെ​യും, സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യോ​ടെ​യും സേ​വ​നം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​വും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​വു​മാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsgreetingsInjuredIndependance dayBahrain News
    News Summary - Prominent figures extend Independence Day greetings
    Similar News
    Next Story
    X