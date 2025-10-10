Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:36 AM IST

    പ്രോ​ഗ്ര​സീ​വ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മീ​റ്റ് ഇ​ന്ന്

    ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി​യും ഡോ. ​അ​രു​ൺ​കു​മാ​റും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    പ്രോ​ഗ്ര​സീ​വ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മീ​റ്റ് ഇ​ന്ന്
    ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി

    , ഡോ. ​അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പ്രോ​ഗ്ര​സി​വ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം (പി.​പി.​എ​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മീ​റ്റ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കും. ടൂ​ബ്ലി​യി​ലെ മ​ർ​മാ​രീ​സ് ഹാ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. പി.​പി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സം​ഗ​മം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും രാ​ജ്യ​സ​ഭ മെം​ബ​റു​മാ​യ ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി, പ്ര​ശ​സ്ത സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​നാ​യ ഡോ. ​അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ റു​മൈ​ഹി വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​കും. മേ​യി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​സൗ​ക​ര്യം കാ​ര​ണം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു. ലോക കേരളസഭാംഗം പി.​കെ. ഷാ​ന​വാ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ് പ്രോ​ഗ്ര​സീ​വ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന 'റീ​ബി​ൽ​ഡ് കേ​ര​ള' പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി വ​ള​രെ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് പി.​പി.​എ​ഫ്. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

