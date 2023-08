cancel camera_alt വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക്​ ജു​മു​അ​യെ ഹ​മ​ദ്​ രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി ബ​ഹ്​​റൈ​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണെ​ന്ന്​ ഹ​മ​ദ്​ രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക്​ ജു​മു​അ​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ പു​ത്ത​നു​ണ​ർ​വും ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ഷ്​​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശാ​വ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ർ​വ​തോ​മു​ഖ പു​രോ​ഗ​തി​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ങ്ക്​ അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​ണ്. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​വു​ തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​ർ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ക​യും അ​വ​രു​​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി സ്വ​പ്​​നം കാ​ണാ​നും ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സ്​​കൂ​ൾ​സ്​ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ സു​ഹ ഹ​മ്മാ​ദ, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ദി​യാ​ന അ​ൽ ജ​ഹ്​​റ​മി, ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​ഫു​ആ​ദ്​ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ടീ​ച്ചി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ലേ​ണി​ങ്​ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ കാ​ര്യ അ​സി. അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സ​മാ​ഹ്​ അ​ൽ അ​ജാ​വി എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. Show Full Article

Progress in the field of education is unique to the state