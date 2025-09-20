Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 9:04 AM IST

    ഇ​ന്ത‍്യ​ൻ നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി പ്ര​ഫ. മ​രി​ക്കെ പോ​ൾ​സ​ൺ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​യ​മ-​നീ​തി മ​ന്ത്രി അ​ർ​ജു​ൻ റാം ​മേ​ഘ്‌​വാ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സ്‌​പ്യൂ​ട്ട് റെ​സ​ല്യൂ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​ഫ. മ​രി​ക്കെ പോ​ൾ​സ​ൺ. നി​യ​മ​പ​ര​വും നി​കു​തി സം​ബ​ന്ധ​വു​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. മേ​ഘ്‌​വാ​ളി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി ആ​ധു​നി​ക മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​യ​മ-​നീ​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ലീ​ഗ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​അ​ഞ്ജു രാ​തി റാ​ണ, മു​ൻ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ പി​ങ്കി ആ​ന​ന്ദ്, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി മെ​ഹ്ദി ജാ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

