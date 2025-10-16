Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:39 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; ബഹിഷ്‍കരണവുമായി യു.ഡി.എഫ് അനുകൂല സംഘടനകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; ബഹിഷ്‍കരണവുമായി യു.ഡി.എഫ് അനുകൂല സംഘടനകൾ
    cancel

    ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി തീ​രു​മാ​നം

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഈ ​മാ​സം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം തീ​ർ​ത്തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മാ​സം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ലാ​ക്കാ​ക്കി പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​സി​റ്റി​ങ്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ- ഇ​ന്ത്യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യി ഒ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി​ക്ക് ഭ​ര​ണ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്താ​ത്ത വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ​റ്റി​ക്കാ​നു​ള്ള കു​ത​ന്ത്രം ആ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് സ​മൂ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ക്ഷി രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ കോ​വി​ഡ് കാ​ല​മ​ട​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ളെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ക്കാ​തെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും വോ​ട്ടും ലാ​ക്കാ​ക്കി​യു​ള്ള ഈ ​പ​ര്യാ​ട​ന​ത്തെ അ​തെ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണാ​നും നി​സ്സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം എ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കി​ല്ല -ഒ.ഐ.സി.സി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മ​റ്റി വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. 2017ൽ ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ വേ​ള​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​ത്യാ​സം മ​റ​ന്ന് എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണാ​നും കേ​ൾ​ക്കാ​നും എ​ത്തി​യ​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, അ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം​പോ​ലും എ​ട്ട് വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ പു​തി​യ പൊ​ള്ള​യാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ണ് പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.


    ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​തി​ലും ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ഹി​തം എ​ത്ര​യാ​ണെ​ന്നും തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ട്. ഇ​വ​ക്ക് എ​ല്ലാം കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ൽ അ​നി​വാ​ര്യം -ലീ​ഡ​ർ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്‍റ​ർ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച് മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ വീ​ണ്ടും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​നും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം ഭ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ലീ​ഡ​ർ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫി​ലും തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​നാ​ർ​ഭാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ർ​ദേ​ശം എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഗൗ​ര​വ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ലീ​ഡ​ർ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ജി.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി കൂ​ടി​യാ​യ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ട് മാ​പ്പ് പ​റ​യ​ണം - ഐ.​വൈ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ന്നി​ട്ടും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി കാ​ര്യ​മാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ന് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് നേ​രി​ട്ട് മാ​പ്പ് പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം, അ​തു​പോ​ലെ പ്രാ​യ​മാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ്പെ​ഷ​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ജോ​ബ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ, ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ കേ​ര​ള പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ, വാ​ട​ക കു​റ​ഞ്ഞ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു വാ​ഗ്ദാ​നം പോ​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഐ.​വൈ.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബേ​സി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​റ്റം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്മാ​രാ​യ ജി​തി​ൻ പ​രി​യാ​രം, അ​ബി​യോ​ൺ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി, നി​ധീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യം മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ടു​ള്ള യാ​ത്ര -നൗ​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    മ​നാ​മ: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം തി​ക​ച്ചും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യം മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും നൗ​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വെ​റും വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​ത്ര​മേ നി​ല​നി​ന്നി​ട്ടു​ള്ളൂ എ​ന്നും അ​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യോ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യോ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ശ്ര​മ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും നൗ​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​വാ​സ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ടീ​യ പ്ര​ഓ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​ത് തി​ക​ച്ചും പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും നൗ​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശ്വ​തി മി​ഥു​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ധീ​ഷ് മ​ല​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കും

    മ​നാ​മ: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ലും, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ഴി​മ​തി​യി​ലും, പൊ​ലീ​സ് രാ​ജി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ക്കു​ക​യും, പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ aപ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളോ​ട് മു​ഖം​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ത​ല​വ​നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​കൂ​ടി ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ ഒ​രു അ​ർ​ഹ​ത​യു​മി​ല്ല.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണം മ​റ​ക്കാ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ വ​രെ സി.​പി.​എം പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ക്ക​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, യു​വ​ജ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ക​ള്ള​ക്കേ​സു​ക​ൾ​ക്കും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭ​യ​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് തി​ക​ഞ്ഞ പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​ണ്.

    നി​ര​വ​ധി ജ​ന​ദ്രോ​ഹ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കും. പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വി​യോ​ജി​പ്പു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഈ ​ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രും എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newschief ministerGulf VisitOrganizationsUDF
    News Summary - Pro-UDF organizations boycott Chief Minister's visit to Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X