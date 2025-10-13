Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:48 AM IST

    സ്‌നാപ്പ് ആൻഡ് വിൻ ഫോട്ടോ മത്സരവിജയികൾക്ക് സമ്മാന വിതരണം

    സ്‌നാപ്പ് ആൻഡ് വിൻ ഫോട്ടോ മത്സരവിജയികൾക്ക് സമ്മാന വിതരണം
    സ്‌​നാ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ ഫോ​ട്ടോ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​​ക്ക് ഇ​സ ടൗ​ൺ നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഇ​സ ടൗ​ണി​ന്റെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നാ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ ഫോ​ട്ടോ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ​ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ നെ​സ്റ്റോ സ്റ്റോ​റി​നു​ള്ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ഫോ​ട്ടോ ബൂ​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പേ​ജു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കി​ടാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം. ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ലൈ​ക്കു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​വ​രെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. നെ​സ്റ്റോ ഇ​സ ടൗ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, നെ​സ്റ്റോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ​യും സ്റ്റോ​ർ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​വ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കി സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വു​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ ക​ഴി​വി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ്നാ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ ഫോ​ട്ടോ മ​ത്സ​രം.

    TAGS:winnersBahrain Newsphoto competitiongulf news malayalam
