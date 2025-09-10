Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ്വ​കാ​ര്യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:04 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ വെ​റ്റ​റി​ന​റി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ ബു​ദ​യ്യ വെ​റ്റ​റി​ന​റി കേ​ന്ദ്രം വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സം
    സ്വ​കാ​ര്യ വെ​റ്റ​റി​ന​റി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും
    cancel

    മ​നാ​മ: അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ ബു​ദ​യ്യ വെ​റ്റ​റി​ന​റി കേ​ന്ദ്രം വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സം. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു കേ​ന്ദ്രം വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് സ്വ​കാ​ര്യ മൃ​ഗ​ചി​കി​ത്സാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം നി​ര​സി​ച്ച​ത്.



    സെ​ന്റ​ർ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും നോ​ർ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ലെ ആ​ദ്യ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യം സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും, പി​ന്നീ​ട് ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം കു​റ​ഞ്ഞ ഫീ​സി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​നീ​ക്കം സ്വ​കാ​ര്യ വെ​റ്റ​റി​ന​റി സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സിം അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ വി​പ​ണി ശ​ക്ത​മാ​ണ്, കൂ​ടാ​തെ ധാ​രാ​ളം സ്വ​കാ​ര്യ സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ന്ദ്രം തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ സൗ​ജ​ന്യ വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​നും ചി​കി​ത്സാ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    2004ൽ ​സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ബു​ദ​യ്യ​യി​ലെ വെ​റ്റ​റി​ന​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ഓ​രോ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ലും ഏ​ക​ദേ​ശം 10,000 മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന മൃ​ഗ​ചി​കി​ത്സാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും കാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് നോ​ർ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സൈ​ന ജാ​സിം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കു​റ​ഞ്ഞ ഫീ​സി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്നും, ഇ​ത് കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ല​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖു​ബൈ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും കൗ​ൺ​സി​ലും ത​മ്മി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​സ്തു​ത പ്ര​മേ​യം ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsVeterinaryBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Private veterinary centers will be adversely affected
    Similar News
    Next Story
    X