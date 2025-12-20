Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    20 Dec 2025 11:18 AM IST
    20 Dec 2025 11:18 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​സ്ഥാ​പ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മം; നാ​ളെ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും

    • ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ
    • മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത​യും നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പു​തി​യ നി​യ​മം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. 1998ലെ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന് പ​ക​രം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന 36 അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഈ ​പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി, രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    81 സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 90,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത​യും നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​നി മു​ത​ൽ സ്വ​മേ​ധ​യാ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഫീ​സ് കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യി​രി​ക്ക​ണം.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക. കൂ​ടാ​തെ ന​ഴ്സ​റി​ക​ൾ, സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലേ​ണി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​നി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും.നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1,00,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മം അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യോ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കാം. സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദേ​ശീ​യ​ത​ക്കും മ​ത​പ​ര​മാ​യ ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് നി​യ​മം നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ളും ന​ൽ​കും.

    ഒ​രു ക​ല​ണ്ട​ർ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​റ് വ​യ​സ്സ് തി​ക​യു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം മു​ട​ങ്ങാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ൻ പ്ലാ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​നി​യ​മം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Private Educational Institutions Regulation Act; Will be discussed in the Shura Council tomorrow
