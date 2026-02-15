Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ്വ​കാ​ര്യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 9:40 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക്
    സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​ക​ണം
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. 50ഓ ​അ​തി​ല​ധി​ക​മോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം 50 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്ള ഓ​രോ ക​മ്പ​നി​യും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക്കെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​ക​ണം (ഓ​രോ 50 പേ​ർ​ക്കും ഒ​രു ട്രെ​യ്നി എ​ന്ന ക​ണ​ക്കി​ൽ). കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​ന്ന് മാ​സ​മെ​ങ്കി​ലും ഓ​ൺ-​ദ-​ജോ​ബ് ട്രെ​യി​നി​ങ് ന​ൽ​ക​ണം.

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഈ ​അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മ്മി​ശ്ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​വി​സ​സ് ക​മ്മി​റ്റി സ​മി​തി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ. നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 16ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​മി​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത് വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യേ​ക്കാം എ​ന്നും സ​മി​തി ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ സ​മി​തി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഫ​ണ്ട് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും, ലേ​ബ​ർ ഫ​ണ്ടാ​യ തം​കീ​ൻ വ​ഴി നി​ല​വി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ​മി​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​രം ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​തി​യൊ​രു നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും തം​കീ​ന്റെ​യും വാ​ദം. അ​തേ​സ​മ​യം, ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കാ​നും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മേ ഈ ​നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​ടെ ഭാ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കൂ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Private companies should provide mandatory training to graduates
    Similar News
    Next Story
    X