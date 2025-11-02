Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ്രൗ​ഢം ഗം​ഭീ​രം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 1:27 PM IST

    പ്രൗ​ഢം ഗം​ഭീ​രം അ​ഭി​മാ​നം; ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ‍യിം​സി​ന് സ​മാ​പ​നം

    പ്രൗ​ഢം ഗം​ഭീ​രം അ​ഭി​മാ​നം; ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ‍യിം​സി​ന് സ​മാ​പ​നം
    മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്‍റെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ്

    മ​നാ​മ: ഏ​ഷ്യ​ൻ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ചൈ​ത​ന്യം ലോ​ക​ത്തി​ന് കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ സ​മാ​പ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി ഖ​ലീ​ഫ സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ന് വി​ട ന​ൽ​കി.

    ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ സം​ഘം ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​രേ​ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​ത് ച​ട​ങ്ങി​ന് വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ നി​മി​ഷം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. വെ​റും എ​ട്ട് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യൊ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം കൂ​ടി​യാ​യി ഈ ​നി​മി​ഷം. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഗെ​യിം​സി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഹി​സ് ഹൈ​ന​സ് ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വു​മാ​ണ്.

    കൂ​ടെ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ‍യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും ശൈ​ഖ് നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും മേ​ള​യെ പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഗെ​യിം​സ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കി​യ​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ ഒ.​സി.​എ ഫ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തി​മോ​ത്തി ഫോ​ക് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ‘‘അ​ത്ഭു​ത​ക​രം’’ എ​ന്നാ​ണ് ഗെ​യിം​സി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വം ഗെ​യിം​സി​ന് ഒ​രു ആ​ത്മാ​വ് ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​ഡ​ൽ വേ​ട്ട​യി​ൽ ചൈ​ന; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന കൗ​മാ​ര താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ലെ 23 വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 8000ത്തി​ല​ധി​കം അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ചൈ​ന​യു​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. 63 സ്വ​ർ​ണ​വും 49 വെ​ള്ളി​യും 35 വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​യി 147 മെ​ഡ​ലു​ക​ളോ​ടെ ചൈ​ന ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. 37 സ്വ​ർ​ണ​വു​മാ​യി ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ ര​ണ്ടാ​മ​തും 24 സ്വ​ർ​ണ​വു​മാ​യി ക​സാ​ഖ്സ്താ​ൻ മൂ​ന്നാ​മ​തു​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കും ച​രി​ത്ര നേ​ട്ടം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഗെ​യിം​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    13 സ്വ​ർ​ണ​വും 18 വെ​ള്ളി​യും 17 വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​യി 48 മെ​ഡ​ലു​ക​ളോ​ടെ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത ഇ​ന്ത്യ എ​ക്കാ​ല​ത്തേ​യും മി​ക​ച്ച മെ​ഡ​ൽ​വേ​ട്ട കൂ​ടി​യാ​ണ് യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ക​ബ​ഡി​യി​ലെ ഇ​ര​ട്ട സ്വ​ർ​ണ​നേ​ട്ട​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ൽ നാ​ല് സ്വ​ർ​ണ​വും റെ​സ്‍ലി​ങ്ങി​ലും ബീ​ച്ച് റെ​സ്‍ലി​ങ്ങി​ലും മൂ​ന്നു​വീ​തം സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​യ്റ്റ്ലി​ഫ്റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഒ​രു സ്വ​ർ​ണ​വും നേ​ടി.

    ആ​തി​ഥേ​യ പ​താ​ക ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന് കൈ​മാ​റി

    നാ​ലാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്‍റെ ആ​തി​ഥേ‍യ​ത്വ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന് ജ​ന​റ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഹി​സ് ഹൈ​ന​സ് ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഒ​ളി​മ്പി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ (ഒ.​സി.​എ) പ​താ​ക ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ഫ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ​ടാ​ബെ​ക് ഉ​മ​റോ​വി​ന് കൈ​മാ​റി. 2029ലെ ​ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന്‍റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ താ​ഷ്ക​ന്‍റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    നാ​ലാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്‍റെ

    പ​താ​ക കൈ​മാ​റു​ന്നു



    TAGS:Bahrain Newsgulf news malayalamAsian Youth Games
