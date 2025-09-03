‘പൂവിളി 2025’ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

‘പൂവിളി 2025’ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ വടകരക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സഹൃദയവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓണാഘോഷം ‘പൂവിളി 2025’ ന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞദിവസം അൽ-നമൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി, വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി, വനിതാവിങ് പ്രതിനിധികൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. പരിപാടിയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിന് വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു.
വിവിധ ഉപസമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓണാഘോഷം അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാകുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
