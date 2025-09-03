Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘പൂവിളി 2025’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 2:53 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 2:53 PM IST

    ‘പൂവിളി 2025’ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പൂവിളി 2025’ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
    cancel
    camera_alt

    ‘പൂ​വി​ളി 2025’ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വ​ട​ക​ര​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘പൂ​വി​ളി 2025’ ന്റെ ​ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​ൽ-​ന​മ​ൽ ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി, വ​നി​താ​വി​ങ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ഉ​പ​സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamonam celebrationBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Preparations for 'Poovili 2025' are progressing
    Similar News
    Next Story
    X