Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    26 Jan 2026 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 12:08 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്
    മ​നാ​മ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കാ​യി മാ​റി​യ​തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം 7.30ന് ​സി​ഞ്ചി​ലെ പ്ര​വാ​സി സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് വെ​ന്നി​യൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​യം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തേ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ലാ ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ബീ​ന അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദി​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Expatriate Welfare Republic Day celebration today
