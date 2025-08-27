Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘പ്രവാസോണം '25’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:47 AM IST

    ‘പ്രവാസോണം '25’ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പ്രവാസോണം 25’ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു
    cancel

    മ​നാ​മ: വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​റി​ന്റെ ‘പ്ര​വാ​സോ​ണം '25’ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് അ​ദ്‍ലി​യ ഔ​റ ആ​ർ​ട്സ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ത്സ​വാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടേ​തു​മാ​ക​ട്ടെ’ എ​ന്ന ടൈ​റ്റി​ലി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രാ​റു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ന​ട​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ആ​ഷി​ക് എ​രു​മേ​ലി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും രാ​ജീ​വ് നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്: മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, അ​ന​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, റ​ഫീ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ: ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് വെ​ന്നി​യൂ​ർ, ദീ​പ​ക്. ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ: രാ​ജീ​വ് നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം, അ​സ്‍ലം വേ​ളം. വെ​ന്യൂ: അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്, അ​ബ്ദു​ല്ല കു​റ്റ്യാ​ടി, അ​മീ​ൻ ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, സാ​ജി​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ: മ​ഹ്മൂ​ദ് മാ​യ​ൻ, ഷി​ജി​ന ആ​ഷി​ക്ക്. ബാ​ക്ക് സ്റ്റേ​ജ്

    മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്: അ​നി​ൽ സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്, വ​ഫ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്. ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ: ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​യം, വ​ള​ന്റി​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ: ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​യം, പ്രോ​ഗ്രാം നി​യ​ന്ത്ര​ണം: വ​ഫ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്. ഓ​ണ​സ​ദ്യ: ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ, മൊ​യ്തു തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, രാ​ജീ​വ് നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് വെ​ന്നി​യൂ​ർ, ബെ​ന്നി ഞെ​ക്കാ​ട്, ദീ​പ​ക്. ടീ ​ആ​ൻ​ഡ് സ്നാ​ക്ക്സ്: മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി സി.​എം, അ​നി​ൽ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, സാ​ജി​ർ. റി​സ​പ്ഷ​ൻ: മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ല​പ്പു​റം, മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, സ​ബീ​ന അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ. ഡി​സൈ​നി​ങ്: അ​സ്‍ലം വേ​ളം, മെ​മ​ന്റോ​സ്: ബ​ഷീ​ർ വൈ​കി​ല​ശ്ശേ​രി. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി ആ​ൻ​ഡ് വി​ഡി​യോ മ​സീ​റ ന​ജാ​ഹ്.

    പ്ര​വാ​സി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്ത​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ഷി​ക് എ​രു​മേ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationPravasi WelfareBahrain Newswelcome committee
    News Summary - pravasi welfare onam celebration committee formed
    Similar News
    Next Story
    X