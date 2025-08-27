‘പ്രവാസോണം '25’ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു

‘പ്രവാസോണം '25’ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
മനാമ: വൈവിധ്യമാർന്ന ഓണക്കളികളും കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടികളുമായി പ്രവാസി വെൽഫെയറിന്റെ ‘പ്രവാസോണം '25’ ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് അദ്ലിയ ഔറ ആർട്സ് സെന്ററിൽ നടക്കുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.എം. മുഹമ്മദലി അറിയിച്ചു. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ‘ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാവരുടേതുമാകട്ടെ’ എന്ന ടൈറ്റിലിൽ പ്രവാസി വെൽഫെയർ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്കായി നടത്തിവരാറുള്ള സൗജന്യ ഓണസദ്യയും നടക്കും.
പരിപാടിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ആഷിക് എരുമേലി ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായും രാജീവ് നാവായിക്കുളം ചീഫ് കോഓഡിനേറ്ററുമായി വിപുലമായ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു.
സ്പോൺസർഷിപ്: മജീദ് തണൽ, അനസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, റഫീഖ് സൽമാബാദ്. കലാപരിപാടികൾ: ഷാഹുൽ ഹമീദ് വെന്നിയൂർ, ദീപക്. ഓണക്കളികൾ: രാജീവ് നാവായിക്കുളം, അസ്ലം വേളം. വെന്യൂ: അനിൽ കുമാർ സൽമാബാദ്, അബ്ദുല്ല കുറ്റ്യാടി, അമീൻ ആറാട്ടുപുഴ, സാജിർ ഇരിക്കൂർ. രജിസ്ട്രേഷൻ: മഹ്മൂദ് മായൻ, ഷിജിന ആഷിക്ക്. ബാക്ക് സ്റ്റേജ്
മാനേജ്മെന്റ്: അനിൽ സൽമാബാദ്, വഫ ഷാഹുൽ ഹമീദ്. ലേബർ ക്യാമ്പ് കോഓഡിനേഷൻ: ഇർഷാദ് കോട്ടയം, വളന്റിയർ കോഓഡിനേഷൻ: ഫസലുറഹ്മാൻ, ഇർഷാദ് കോട്ടയം, പ്രോഗ്രാം നിയന്ത്രണം: വഫ ഷാഹുൽ ഹമീദ്. ഓണസദ്യ: ബദറുദ്ദീൻ, മൊയ്തു തിരുവള്ളൂർ, രാജീവ് നാവായിക്കുളം, അനിൽ കുമാർ ആറ്റിങ്ങൽ, ഷാഹുൽ ഹമീദ് വെന്നിയൂർ, ബെന്നി ഞെക്കാട്, ദീപക്. ടീ ആൻഡ് സ്നാക്ക്സ്: മുഹമ്മദലി സി.എം, അനിൽ ആറ്റിങ്ങൽ, സാജിർ. റിസപ്ഷൻ: മുഹമ്മദലി മലപ്പുറം, മജീദ് തണൽ, സബീന അബ്ദുൽ ഖാദർ. ഡിസൈനിങ്: അസ്ലം വേളം, മെമന്റോസ്: ബഷീർ വൈകിലശ്ശേരി. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് വിഡിയോ മസീറ നജാഹ്.
പ്രവാസി സെന്ററിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരണ യോഗത്തൽ പ്രസിഡന്റ് ബദറുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.എം. മുഹമ്മദലി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആഷിക് എരുമേലി സ്വാഗതസംഘ രൂപവത്കരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
