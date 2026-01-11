Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രവാസി വെൽഫെയർ അ​നു​സ്മരണം

    ‘വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത് പ​രി​സ്ഥി​തി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വത്കരണത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ’
    പ്രവാസി വെൽഫെയർ അ​നു​സ്മരണം
    മാ​ധ​വ് ധ​ന​ഞ്ജ​യ ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ

    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ മാ​ധ​വ് ധ​ന​ഞ്ജ​യ ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ദു​ർ​ബ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളെ പ​റ്റി​യു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് സു​പ​രി​ചി​ത​നാ​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 2018ലും ​പി​ന്നീ​ട് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യും സം​ഭ​വി​ച്ച പ്ര​ള​യ​വും ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി കാ​ണു​ക​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യ വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വു​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ മ​ഹാ​നാ​യ മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹി ആ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​സ്ഥി​തി ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ ചി​ന്ത​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​വി​ക​സ​ന​വും പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മ​ത്വം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ ലോ​ക​ത്ത് വി​ശ്വാ​സ്യ​ത നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. വെ​സ്റ്റേ​ൺ​ഘ​ട്ട പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കു വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ചു എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഗാ​ഡ്ഗി​ലി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണം പ​രി​സ്ഥി​തി ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ളും പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​രെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ക് എ​രു​മേ​ലി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് വെ​ന്നി​യൂ​ർ, സ​ബീ​ന അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​യം, സി ​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

