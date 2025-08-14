Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    14 Aug 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 9:35 AM IST

    പൗ​ര​ത്വം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം; പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    പൗ​ര​ത്വം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം; പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് സി​ഞ്ചി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൗ​ര​ത്വം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​സ​ദ​സ്സ് ന​ട​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്റെ പൗ​ര​ബോ​ധ​ത്തി​ലും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ലും അ​ടി​യു​റ​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ചി​ന്ത​ക​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും എ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു.

