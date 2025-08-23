Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 3:21 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 3:21 PM IST

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ-​പൗ​ര​ത്വ അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണം- പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ-​പൗ​ര​ത്വ അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണം- പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: വം​ശീ​യ​മാ​യ മു​ൻ​വി​ധി​യോ​ടെ​യു​ള്ള പൗ​ര​ത്വ നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​യം പ​റ​ഞ്ഞു. പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ദ്യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന 65 ല​ക്ഷം മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളും ദ​ലി​ത​രും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ‘പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി സെൻറ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം തു​ല്യ​രാ​യി ക​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ഭ​വ​ത്തി​ലും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് നാം ​ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​കു​ക​യെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് പി​റ​ന്നു​വീ​ണ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന് മ​ത​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് നീ​തി​കേ​ടാ​ണ്. അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗാ​ന്ധി​ജി രാ​ജ്യ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത് മ​ര്യാ​ദാ​പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​നാ​യ രാ​മ​ന്‍റെ രാ​മ​രാ​ജ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ഭി​ന്നി​പ്പി​ന്റേ​താ​ണെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ യു.​കെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ൽ​കെ​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി മ​ല​പ്പു​റം, മെ​ഡ്കെ​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, ശ​രീ​ഫ് കൊ​ച്ചി, ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. വം​ശീ​യ മു​ൻ​വി​ധി​യോ​ടെ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജി​ലൂ​ടെ കി​ട​പ്പാ​ടം ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​സ​മി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രോ​ടും അ​ന്യാ​യ​മാ​യി വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ന്ന ബി​ഹാ​ർ ജ​ന​ത​യോ​ടും വം​ശീ​യ​ത​യു​ടെ പേ​രി​ൽ മാ​റ്റി നി​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​നി​വാ​സി​ക​ളോ​ടും സം​ഗ​മം ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​നാ​മ സോ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്‌​ലം വേ​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് വെ​ന്നി​യൂ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ല്ല കു​റ്റ്യാ​ടി, മൊ​യ്തു തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, രാ​ജീ​വ് നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pravasi WelfareBahrain News
    News Summary - Pravasi welfare association independence day statement
    Similar News
    Next Story
    X