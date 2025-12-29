Begin typing your search above and press return to search.
    29 Dec 2025 12:05 PM IST
    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു; ക​സീ​നോ സെ​ക്ട​ർ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളെ ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ന്നി പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 15ാമ​ത് മു​ഹ​റ​ഖ് സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഹൂ​റ ചാ​രി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ലാ​മേ​ള​യി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് സോ​ണി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 14 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് നൂ​റി​ല​ധി​കം പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ ക​സി​നോ സെ​ക്ട​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, ഗു​ദൈ​ബി​യ സെ​ക്ട​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ഹി​ദ്ദ് സെ​ക്ട​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ജ്മ​ൽ സ​ഖാ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യു​വ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ഫി​റോ​സ് തി​രു​വ​ത്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി രി​സാ​ല സ​ബ് എ​ഡി​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് വി.​പി.​കെ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഐ.​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സി.​എ​ച്ച് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​ർ​ഷാ​ദ് തെ​ന്ന​ട, നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ്, റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി, ശാ​ഫി വെ​ളി​യം​കോ​ട്, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്‌​സ​നി, ഹം​സ പു​ളി​ക്ക​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ങ്ക​ര, ജാ​ഫ​ർ ഷ​രീ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സോ​ൺ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഫ്‌​യാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ലാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ലി​ഹ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:literature festivalBahrain Newsgulf news malayalam
