Madhyamam
    Bahrain
    date_range 27 Aug 2025 10:42 AM IST
    date_range 27 Aug 2025 10:42 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ (പി.​എ​ൽ.​സി) ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. തൊ​ടു​പു​ഴ ഐ​ശ്വ​ര്യ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബെ​ന്നി പെ​രി​കി​ല​ത്ത്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. മു​ര​ളീ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​ർ ട്ര​ഷ​റ​ർ ത​ല്ഹ​ത് പൂ​വ​ച്ച​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ട്ര​ഷ​റ​റും സ​ദ​സ്സി​ന് വി​വ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ (ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​ള്ള​വ​രും തി​രി​കെ എ​ത്തി​യ​വ​രും മ​റു​നാ​ട​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും) നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​മ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ക, പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. വി​ര​മി​ച്ച ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ, പ്ര​വാ​സി പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് സെ​ല്ലി​ന്റെ ഘ​ട​ന.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബെ​ന്നി പെ​രി​കി​ല​ത്ത്‌, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ: ടോം ​എ​ട​യോ​ടി, മി​നി ജോ​ൺ ക​ള​പ്പു​ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​യി ജോ​ൺ പീ​ടി​യേ​ക്ക​ൽ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: അ​നു ബെ​ന്നി പെ​രി​കി​ല​ത്ത്‌, ജോ​സ​ഫ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ മ​ണ്ണാ​റു​വേ​ലി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജിം​സ​ൺ ജോ​സ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ജോ​സ് ന​ട​ക്കു​ഴ​ക്ക​ൽ, കെ.​ഡി. മാ​ത്യു, ജേ​ക്ക​ബ് ആ​ല​പ്പാ​ട്ട്, ഷാ​ജു പോ​ൾ കൊ​ന്ന​ക്ക​ൽ, അ​ഡ്വ. സ​ണ്ണി മാ​ത്യു, അ​നീ​ഷ്‌ തോ​മ​സ് കാ​പ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും ന​യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബെ​ന്നി പെ​രി​കി​ല​ത്ത്‌ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഷാ​ജു പോ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​യി ജോ​ൺ പീ​ടി​യേ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ 9778437413, 8921572852 എ​ന്നീ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

