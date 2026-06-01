പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ 'കണക്റ്റിങ് പീപ്പിൾ 7ാം പതിപ്പ്' ജൂൺ 12ന്
മനാമ: പ്രവാസി സമൂഹത്തിനായി നിയമ ബോധവത്കരണവും സുരക്ഷിത കുടിയേറ്റ അവബോധവും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘കണക്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ 7ാം പതിപ്പ്’ പരിപാടി ജൂൺ 12 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ സെഗയ്യയിലെ ബി.എം.സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും.
പ്രവാസികൾ, തൊഴിലാളികൾ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവർക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ബോധവത്കരണ പരിപാടി നിയമ അവബോധം, സുരക്ഷിത കുടിയേറ്റം, തൊഴിലാളി അവകാശങ്ങൾ, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ, സാമൂഹിക സംരക്ഷണം, സമൂഹ ക്ഷേമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അറിവും മാർഗനിർദേശവും നൽകുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നിയമ വിദഗ്ധർ, അഭിഭാഷകർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ, വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ അറിവുള്ളതും ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ളതുമായതാക്കാൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾ സഹായകരമാണെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
