Madhyamam
    5 Dec 2025 12:20 PM IST
    date_range 5 Dec 2025 12:20 PM IST

    ഹരിദാസന് പ്രതിഭയുടെ യാത്രയയപ്പ്

    ഹരിദാസന് പ്രതിഭയുടെ യാത്രയയപ്പ്
    ഹ​രി​ദാ​സ​ന് പ്ര​തി​ഭ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ൽ സി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: 34 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു വി​രാ​മ​മി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ വെ​സ്റ്റ് റി​ഫ യൂ​നി​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം പേ​രാ​മ്പ്ര സ്വ​ദേ​ശി മ​ഠ​ത്തി​ൽ ഹ​രി​ദാ​സ​ന് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്ര​തി​ഭ റി​ഫ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ യാ​ത​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗം പ്ര​തി​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യൂ​നി​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൽ ഖാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​ടി. ബാ​ബു, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ര​ഞ്ജു ഹ​രീ​ഷ്, പ്ര​തി​ഭ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ഷീ​ബ രാ​ജീ​വ​ൻ, കെ.​വി. മ​ഹേ​ഷ്, പ്ര​തി​ഭ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പ്ര​ദീ​പ് പ​തേ​രി, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ച​ന്ദ്ര​ൻ പി​ണ​റാ​യി, കെ.​കെ. ശ​ശി, രാ​ജീ​വ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം സി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രേ​മ​ൻ കു​ന്നോ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​കാ​ശ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

