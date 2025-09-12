Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Sept 2025 11:04 AM IST
    12 Sept 2025 11:04 AM IST

    പി.പി. തങ്കച്ചന്‍റെ നിര്യാണം; ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്‌റൈൻ അനുശോചിച്ചു

    പി.പി. തങ്കച്ചന്‍റെ നിര്യാണം; ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്‌റൈൻ അനുശോചിച്ചു
    മ​നാ​മ: മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റും കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ മു​ൻ സ്പീ​ക്ക​റു​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​രു ജ​ന​കീ​യ നേ​താ​വി​നെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും കേ​ര​ള​ത്തി​നും ന​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 50 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ.

    ഒ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗം, മ​ന്ത്രി, നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ, യു​ഡി​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ, കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യോ​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​തൃ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ന്‍റെ വി​യോ​ഗം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും നി​ക​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ണാ​മം അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യും ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലീ​ഡ​ർ സ്റ്റ​ഡി ഫോ​റം അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    മ​നാ​മ: മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മ​ന്ത്രി​യും സ്പീ​ക്ക​റും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി​രു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​വ് പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ലീ​ഡ​ർ സ്റ്റ​ഡി ഫോ​റം അ​നു​ശോ​ചി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജി.​സി.​സി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു.ലീ​ഡ​ർ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്‍റ​ർ ജി.​സി.​സി ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഗ​ൾ​ഫ് യൂ​നി​റ്റും ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

