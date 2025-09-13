Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    13 Sept 2025 10:54 AM IST
    13 Sept 2025 10:54 AM IST

    പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ സൗ​മ്യ​മു​ഖം -ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം

    pp thankachan
    മ​നാ​മ: അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ സൗ​മ്യ​മു​ഖം ആ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.വ​ള​രെ ചെ​റി​യ പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ദ​ര​വ് നേ​ടി. പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര​പ​തി​പ്പി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​നെ​ന്നും ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് നേ​ടി​യ നേ​താ​വ് -രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​ന​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​നെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി എ​ന്നി നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ​ര​വ് പോ​ലും നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

