Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:48 AM IST

    പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ -ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ -ഒ.​ഐ.​സി.​സി
    cancel
    camera_alt

    പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യിൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ 50 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സാ​ധാ​ര​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​നെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ന​ട​ത്തി​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ദ്ദേ​ഹം നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ന്ദി​രം പ​ണി​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്നും എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഉ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട​യാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്റ പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര​ണം പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ടി.​എ​ച്ച്. മു​സ്ത​ഫ തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​നു മാ​ത്യു, ഷ​മീം കെ.​സി, സൈ​ദ് എം.​എ​സ്, പ്ര​ദീ​പ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ, ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്ക്തോ​ട്, ജീ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സു​മേ​ഷ് ആ​നേ​രി, വി​ഷ്ണു ക​ല​ഞ്ഞൂ​ർ, ന​സീം തൊ​ടി​യൂ​ർ, ജോ​യ് ചു​ന​ക്ക​ര, നെ​ൽ​സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, ജ​ലീ​ൽ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsOICCLeadershipgulf
    News Summary - P.P. Thankachan is a general in leadership - OICC
    Similar News
    Next Story
    X