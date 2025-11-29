Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവടംവലി മത്സരത്തിന്‍റെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 7:44 AM IST

    വടംവലി മത്സരത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം

    text_fields
    bookmark_border
    വടംവലി മത്സരത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം
    cancel
    camera_alt

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 12ന് ​ത​രം​ഗ​ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ അ​ൽ ഖു​ദി​സി​യാ ക്ല​ബി​ൽ വ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    നാ​ല് മാ​സം മു​മ്പ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി വ​ടം വ​ലി ടീം ​അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന മ​നു കെ ​രാ​ജ​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യാ​ണ് ഈ ​മ​ത്സ​രം. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മ​നു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി​യും മ​റ്റ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും. ട​ഗ് ഓ​ഫ് വാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗി​രീ​ഷ് ബാ​ബു, വ​ടം​വ​ലി ടീം ​കോ​ച്ച് പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ, ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ജീ​ഷ് ബാ​ബു, ടീം ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ന​ന്ദു സി ​ആ​ർ, പ്ര​ശോ​ബ് എം.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 3696 2896, 3713 6486, 3225 5785 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfPoster ReleaseTug of war competition
    News Summary - Poster release for tug of war competition
    Similar News
    Next Story
    X