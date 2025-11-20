Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 2:56 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 2:56 PM IST

    പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്‍റെ​ര്‍ സൈ​റോ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള ഫു​ട്ബാ​ള്‍ കോ​ച്ചി​ങ് ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം പ്ര​ശ​സ്ത മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ​റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ പി.​എം.​എ ഗ​ഫൂ​ര്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ര്‍ 19 മു​ത​ല്‍ 2026 ജ​നു​വ​രി 9 വ​രെ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ക്യാ​മ്പ് സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ല്‍ അ​ഹ​ലി ക്ല​ബി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക.

    ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്‍റെ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ ഷാ​ഫി, ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ മും​നാ​സ്, സി​റാ​ജ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ ആ​ഷി​ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​ഫീ​ർ കെ.​കെ, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ക്ബ​ർ അ​ലി, അ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ധി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 39006171,35599464 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടണം.

    TAGS:bahrain.gulfnews
    News Summary - Poster published
