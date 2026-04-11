ബഹ്റൈനിൽ ഇന്ന് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ അസ്ഥിരത പ്രകടമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പകൽ സമയത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മഴക്കും രാത്രിയിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പൊതുവെ മിതമായ കാറ്റാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും, രാത്രിയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിന്റെ വേഗത 30 നോട്ട്സ് വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കാറ്റ് ശക്തമാകുന്നതോടെ കടലിൽ തിരമാലകൾ 7 അടി വരെ ഉയർന്നേക്കാം. അതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കടലിൽ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇന്ന് പരമാവധി താപനില 29°C ഉം കുറഞ്ഞ താപനില 21°C ഉം ആയിരിക്കും.
പുറത്തിറങ്ങുന്നവരും വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കണക്കിലെടുത്ത് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.
