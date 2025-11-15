Begin typing your search above and press return to search.
    പൊന്നോണം 2025 വിജയാഘോഷവും കുടുംബസംഗമവും

    പൊന്നോണം 2025 വിജയാഘോഷവും കുടുംബസംഗമവും
    കെ.​പി.​എ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025 ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​പി.​എ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ - ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, കെ.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025ന്റെ ​വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച എ​ല്ലാ ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സി ശ്രീ​ക്കും മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025ൽ ​എ​ല്ലാ ഏ​രി​യ​ക​ൾ​ക്കും ക​ലാ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ കെ.​പി.​എ സൃ​ഷ്ടി സിം​ഫ​ണി ടീ​മി​ന് മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ മൊ​മെ​ന്റോ സൃ​ഷ്ടി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​നും ടീം ​സിം​ഫ​ണി​ക്കും കൈ​മാ​റി. ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി​ശ്രീ യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡു​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​പി.​എ സിം​ഫ​ണി ടീം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​വി​രു​ന്ന് കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് പ​കി​ട്ടേ​കി.

    TAGS:onam celebrationBahrain NewsFamily Reuniongulf news malayalam
