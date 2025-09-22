Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    22 Sept 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    22 Sept 2025 10:16 AM IST

    ‘പൊ​ന്നോ​ണം 2025'; ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    ‘പൊ​ന്നോ​ണം 2025; ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    മ​നാ​മ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി തു​ട​ക്ക​മാ​യി. കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025 ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ത്ത് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും കെ.​പി.​എ സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ട്യൂ​ബി​ലി​യി​ൽ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സെ​യ്ദ് ഹ​നീ​ഫ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തു​ള​സി​രാ​മ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​പ് യു.​എ​സ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ലി​നീ​ഷ് പി. ​ആ​ചാ​രി, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം, ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബാ​ഷ് കെ.​എ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.കെ.​പി.​എ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, സ​ന്തോ​ഷ് കാ​വ​നാ​ട്, സ​ജീ​വ് ആ​യൂ​ർ, ന​വാ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ജോ​സ് മ​ങ്ങാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

