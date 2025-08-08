Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 10:52 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രാ​ജ​കീ​യ പ്ര​ശം​സ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു
    bahrain doctors
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും മ​റ്റ് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ച് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ.സാ​ഖി​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പൗ​ര​ന്മാ​രും ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 1800 ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​നം മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല വ​ലി​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് നേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​വും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജാ​വി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യ്യി​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​പി​ന്തു​ണ സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​യി പൗ​ര​ന്മാ​രെ കാ​ണു​ന്ന രാ​ജാ​വി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​യും കോ​വി​ഡ്-19​ഉം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ മീ​സി​ൽ​സ്, റു​ബെ​ല്ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യെ​ന്ന ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചു.ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ജ​നി​ത​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു ​േഡ​റ്റാ​ബേ​സ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. സി.​ആ​ർ.​ഐ.​എ​സ്.​പി.​ആ​ർ ജീ​ൻ എ​ഡി​റ്റി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സി​ക്കി​ൾ സെ​ൽ അ​നീ​മി​യ ചി​കി​ത്സ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newshealth sectordoctorsBahrain NewsPraise
    News Summary - Political praise for excellent work in the health sector
    Similar News
    Next Story
    X