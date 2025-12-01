Begin typing your search above and press return to search.
    ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ വ​ല​യി​ൽ വീ​ഴ​രു​തെ​ന്ന് പൊലീസ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം
    മ​നാ​മ: വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ വ​ല​യി​ൽ വീ​ഴ​രു​തെ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. അ​ശ്ര​ദ്ധ കാ​ണി​ച്ചാ​ൽ സ​ന്തോ​ഷം ദു​ര​ന്ത​മാ​യി മാ​റാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്തി പ​ണം ക​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഹി​ദ്ദ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ഉ​സാ​മ ബ​ഹാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ഴ​രു​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ക്ക​ൽ ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ​പോ​ലും ബാ​ങ്കു​ക​ളോ മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ന​മ്പ​റോ സി.​പി.​ആ​ർ, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പോ​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ഗ​ത തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ളോ ഒ.​ടി.​പി​യോ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടി​ല്ല. സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ വി​ളി​ച്ച് നി​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ച്ച വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. ഇ​നി അ​ഥ​വാ കാ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ​മ്മാ​നം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടി​ല്ല.

    സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യോ ബാ​ങ്കി​ന്റെ​യോ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​മ്പ​റി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. നേ​ര​ത്തേ, മാ​ളു​ക​ളി​ലെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത 10 പേ​ർ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 3,500 ദീ​നാ​റോ​ളം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ചെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ളി​ച്ച് മ​റ്റു സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു രീ​തി.

    ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ കാ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ആ​ന്റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യെ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ: 992, വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ്: 17108108. കൂ​ടാ​തെ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടോ കാ​ർ​ഡ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ഉ​ട​നെ ബാ​ങ്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് കാ​ർ​ഡ് മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

