പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; പ്രതികളുടെ തടവുശിക്ഷ ശരിവെച്ച് അപ്പീൽ കോടതിtext_fields
മനാമ: പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന വ്യാജേന ഒരാളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി മർദിക്കുകയും പണമിടപാട് ആപ്പിലെ പിൻനമ്പർ കൈക്കലാക്കി പണം തട്ടുകയുംചെയ്ത രണ്ടുപേരുടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ അപ്പീൽ കോടതി ശരിവെച്ചു.
റോഡിലൂടെ വാഹനം ഓടിച്ചുപോവുകയായിരുന്ന പരാതിക്കാരനെ പ്രതികൾ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുകയും മർദിച്ചെന്നുമാണ് പരാതി. കേസ് ഫയൽ അനുസരിച്ച്, രണ്ടാം പ്രതിയാണ് ഡ്രൈവർക്ക് വാഹനം നിർത്താൻ സിഗ്നൽ നൽകിയത്. തുടർന്ന് വാഹനത്തിൽ കയറിയ ഇയാൾ താൻ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതി ഇരയുടെ മൊബൈലിലെ സാമ്പത്തിക ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പിൻനമ്പർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും 96 ബഹ്റൈൻ ദീനാർ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി. കീഴ്കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷക്കെതിരെ പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ച മേൽ അപ്പീൽ കോടതി, ശിക്ഷാവിധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register