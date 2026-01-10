Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:38 AM IST

    പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ച​മ​ഞ്ഞ് ത​ട്ടി​പ്പ്; പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ശ​രി​വെ​ച്ച് അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി

    മ​നാ​മ: പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ഒ​രാ​ളെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ആ​പ്പി​ലെ പി​ൻ​ന​മ്പ​ർ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി പ​ണം ത​ട്ടു​ക​യും​ചെ​യ്ത ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു.

    റോ​ഡി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ പ്ര​തി​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ഫോ​ൺ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ് പ​രാ​തി. കേ​സ് ഫ​യ​ൽ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​ണ് ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്താ​ൻ സി​ഗ്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യ ഇ​യാ​ൾ താ​ൻ ഒ​രു പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഇ​ര​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ലി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്റെ പി​ൻ​ന​മ്പ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും 96 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ ത​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കീ​ഴ്കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച ശി​ക്ഷ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച മേ​ൽ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി, ശി​ക്ഷാ​വി​ധി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:police officersBahrain Newsgulf news malayalam
