പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പ്രതിയുടെ തടവുശിക്ഷ കോടതി ശരിവെച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പ്രതിയുടെ തടവുശിക്ഷ കോടതി ശരിവെച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Police officer assault case
മനാമ: പൊലീസുകാരനെ ആക്രമിക്കുകയും കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിയായ ബഹ്റൈൻ സ്വദേശിയുടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ സുപ്രീം ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ കോടതി ശരിവെച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസുകാരനെ ആക്രമിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത പ്രതിയ്ക്കാണ് ഹൈ ക്രിമിനൽ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story