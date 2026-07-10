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    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 July 2026 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 9:33 AM IST

    അസ്തമയം

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    അസ്തമയം
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    അങ്ങകലെ

    ചക്രവാളത്തെ

    തൊട്ടു തലോടി,

    പകലിൽ

    ചുടുചുടാ പൊള്ളുന്ന

    മണലാരണ്യം സന്ധ്യയെ കാത്തിരി ക്കും നേരം.... ആകാശത്തെ ചുവന്ന പട്ടണിയിച്ചെത്തുന്ന അസ്തമയം, ചെന്താമരപ്പൂവു

    പോലെ ചിരിതൂകിയെത്തുന്ന അസ്തമയം! കടൽക്കരയോട് സ്വകാര്യം പറയുന്ന കടൽകാറ്റ് വരും നേരം, അമ്പിളിയെ തഴുകിത്തലോടാനെ ത്തുന്ന സന്ധ്യയെ ചെഞ്ചായം

    പൂശുന്ന അസ്തമയം..

    കൂടണയാൻ

    പറക്കുന്ന പക്ഷിതൻ ചിറകടി മെല്ലെ കാതോർക്കുമ്പോൾ, തിരമാലകൾ മെല്ലെ

    തൊട്ടുണർത്തും നേരം,

    വീണ്ടും വരുമെന്ന

    പ്രതീക്ഷയായ്

    മായുന്ന അസ്തമയം

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    TAGS:poemBahrainarts club
    News Summary - poem
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