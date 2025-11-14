Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    14 Nov 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 1:57 PM IST

    കവിത

    കവിത
    അ​ൻ​വ​ർ താ​യാ​ട്ട്,സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ ടി.​പി മ​ല​പ്പു​റം

    സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ചി​ത്രം-സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ ടി.​പി മ​ല​പ്പു​റം

    എ​ത്ര​ചി​ന്തി​ച്ചാ​ലും

    എ​നി​ക്കു നി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഒ​ളി​ക്കാ​നാ​യി എ​ന്തു​ണ്ട്....?

    പ​ല​തും പ​റ​യ​രു​തെ​ന്നു

    നി​ന​ച്ചാ​ലും

    നി​ന്ന​ടു​ത്തെ​ത്ത​വേ

    അ​റി​യാ​തെ​പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു നി​ന്നോ​ടാ​യി

    എ​ന്റെ പ്രി​യ സ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    നീ​യാ​ണ​ല്ലോ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യ​വെ​ളി​ച്ചം

    ഋ​തു​ക്ക​ളെ​ത്ര മ​ഴ​വി​ല്ലു​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ

    വ​ന്നു​മ​റ​ഞ്ഞാ​ലും

    എ​ന്റെ പ്രാ​ണ​നി​ൽ

    മ​റ​യാ​ത്ത മ​ഴ​വി​ല്ലാ​ണ്

    നീ​യെ​ന്ന​സ്വ​പ്നം

    എ​ഴു​താ​നി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം

    വ​രി​ക​ളി​ൽ

    നി​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ചു പ​റ​യാ​നാ​യി

    ഒ​ന്നും​തെ​ളി​യാ​റി​ല്ല മ​ന​സ്സി​ൽ

    നി​ന​യ്ക്കാ​ത്ത നേ​ര​ത്ത്

    നീ ​ചാ​ര​ത്ത​ണ​യു​മ്പോ​ൾ

    വ​രി​ക​ളു​ടെ വ​സ​ന്ത​മാ​ണ്

    എ​ന്നി​ലാ​യി പൂ​ക്കു​ന്ന​ത്.....!

    അ​ല​സ​മാ​യൊ​ഴു​കു​ന്ന

    ആ​ത്മാ​വി​ന്റെ

    തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്

    നീ ​തു​റ​ന്നി​ട്ട​സ്നേ​ഹം

    ഉ​ന്മാ​ദ​ത്തി​ന്റെ

    നി​ർ​വൃ​തി​പ​ക​രു​മ്പോ​ൾ ,

    ഒ​ടു​വി​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ

    ചെ​പ്പ് വീ​ണു​ട​യു​ന്നു

    ഇ​നി​യെ​നി​ക്കു

    ചി​ല അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളു​ണ്ട്

    നി​ന്റെ​യി​ഷ്ടം

    നി​ന്റെ​സാ​ന്ത്വ​നം

    നി​ന്റെ​സാ​മീ​പ്യം

    എ​ല്ലാം വി​വ​ർ​ണ​നീ​യം

    പി​ന്നെ, മ​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​മ്പേ

    ഒ​രു കൂ​ടി​പ്പാ​ർ​ക്ക​ൽ തീ​ർ​ച്ച.....!

    അ​ന്നെ​ല്ലാ​യി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും

    കൈ​മാ​റി​യാ​ടാം

    മ​തി​യാ​വോ​ളം

    നി​ൻ ക​ര​ത​ല​ത്തി​ൽ

    വീ​ണു​മ​യ​ങ്ങ​ണം!

    എ​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം-അ​ൻ​വ​ർ താ​യാ​ട്ട്

    പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​വെ​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ

    പൂ​ക്ക​ള​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ

    മ​രി​ച്ച​യാ​ൾ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    മ​ര​ണ​വി​വ​രം ആ​ളു​ക​ളെ

    അ​റി​യി​ക്കാ​നും മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ

    ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഏ​റെ​യും

    മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ര​ലോ​ക​ത്ത് വേ​ണ്ട

    സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ

    പ​ണ്ട് മ​രി​ച്ചു​പോ​യ ആ​രെ​യൊ​ക്കെ​യോ

    ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ

    അ​യാ​ൾ ധി​റു​തി കൂ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച അ​വ​യ​വ​ദാ​ന

    സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം തി​ര​യു​ന്നു​ണ്ട്

    ചെ​കു​ത്താ​നോ​ട് പൊ​രു​തി​ത്തോ​റ്റ

    ആ ​പ​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​ൻ!!

    സ്വ​ർ​ഗ​ക​വാ​ട സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കാ​ര​നും

    ജീ​വി​ച്ചു കൊ​തി​തീ​രാ​തെ മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​വ​രും

    അ​പ​ര​നാ​യി ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​വ​രും

    ധീ​ര മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന്

    വ​ര​വേ​ൽ​പ്പൊ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ന​ര​ക​യ​നു​യാ​യി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ

    മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​വ​രു​ടെ ആ​ളാ​ണെ​ന്ന്

    ശ​ക്ത​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ര​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​ഹ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക്

    ഒ​രു ക​ത്തു​ണ്ട്

    ദൈ​വ​സ്‌​തു​തി​യാ​ൽ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ

    എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ഹ​ലോ​ക​മാ​സ്വ​ദി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്

    പ​ര​ലോ​ക​ത്തു പ​ര​മ​സു​ഖം ത​ന്നെ.

    ഇ​ഹ​ലോ​ക​ത്തു​ള്ള പോ​ലെ​യ​ല്ല​യീ പ​ര​ലോ​കം.

    ഇ​വി​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മ​ല്ല

    സോ​ഷ്യ​ലി​സ​മാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും

    ഒ​രു​പോ​ലെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ,

    സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ട്ടു

    മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം.

    poemgulfnewsBahrain
