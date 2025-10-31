Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 1:57 PM IST

    ക​വി​ത

    ജോ​ണി വെ​മ്പി​ള്ളി

    കൂ​ണു​ക​ൾ

    ആ​ർ​ത്ത​വ​ച്ചോ​പ്പു​തൊ​ട്ട്

    അ​ക്ക​മി​ട്ട​ള​ന്ന​ട​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത്,

    ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ഞാ​റ്റു​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ

    ജ​നി​ത​ക​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി

    പ​ത്ത​ര​മാ​റ്റ് കു​റ്റം​തീ​ർ​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​വി​ത്തു​ക​ൾ

    നി​ര​ത്തി ന​ട്ടു​വ​ച്ചു;

    വെ​ളു​ത്ത കൈ​യു​റ​ക​ൾ.

    രാ​സ​വെ​ള്ളം തൊ​ട്ടു​ന​ന​ച്ചു

    കി​ളി​ർ​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​വ​യി​ൽ

    ല​ക്ഷ​ണ​മൊ​ത്ത പു​രു​ഷ​ത്തൈ​യൊ​ന്ന്

    ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്ര​ക്കു​ള​ത്തി​ൽ നീ​ന്താ​ൻ വി​ട്ടു.

    കൈ​കാ​ലി​ട്ട​ടി​ച്ച് വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​വ​നെ

    പേ​റു​ചാ​ലു​വ​ഴി​യൊ​ഴു​കി​വ​ന്ന്

    ഇ​ടു​പ്പെ​ല്ലി​ൽ ത​ല​ത​ട്ടി കോ​ലം മാ​റാ​തെ

    ശു​ഭ​നാ​ളി​ന്റെ​യൈ​ശ്വ​ര്യ​ത്തി​ക​വോ​ടെ

    വ​യ​റു കീ​റി പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു.

    മ​ണ്ണ​വ​ൻ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല,

    മ​ണ്ണ​പ്പം ചു​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല,

    മ​റ്റാ​രോ​ടും മി​ണ്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല,

    മ​ല​യാ​ള​വും അ​റി​യി​ല്ല,

    ആ​ദ്യം കൊ​ടു​ത്ത​ത് ഐ​ഫോ​ണും.

    അ​ന്നേ നേ​ർ​ന്ന​താ​ണെ​ന്നോ​മ​ന

    വൈ​ദ്യം പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള​വ​നെ​ന്ന്.

    ക​ള​സ​മി​ടു​വി​ച്ച്

    ക​ഴു​ത്തി​ൽ കൗ​പീ​ന​ക്കു​ടു​ക്കു​മി​ട്ട്

    കാ​റി​ല​വ​ൻ പോ​യി​വ​ന്ന​ത്

    സ്വ​പ്നം കാ​ണാ​ന​റി​യാ​ത്ത

    അ​ക്ഷ​ര​ഗോ​ധ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്.

    അ​റി​വു​ക​ൾ ഗൂ​ഗി​ളി​ൽ​നി​ന്നും

    ത​ല​യി​ലേ​ക്ക് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത്

    പ​ള്ളി​ക്കൂ​ടം ക​ട​ന്നെ​ത്തി.

    ആ​ശ്ര​യം ദൈ​വ​ത്തി​ലെ​ന്ന്

    നെ​റ്റി​യി​ലൊ​ട്ടി​ച്ച ക​ഴു​ക​ൻ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ

    പ​റ​ന്നു​വ​ന്ന് മേ​ശ​വ​ലി​പ്പു​ക​ളി​ൽ ചേ​ക്കേ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    പ​രാ​ശ്ര​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത പാ​ഠ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക​വ​ൻ

    പ​റി​ച്ചു ന​ട​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ള​സം മാ​റി​യി​ല്ല; ക​ണ്ഠ​കൗ​പീ​ന​വും.

    ക​ന്മ​തി​ലി​ന്നു​യ​രം കൂ​ടി​യെ​ന്നേ​യു​ള്ളു.

    ക​ശാ​പ്പാ​ണ​വി​ടെ ദി​വ​സ​വു​മെ​ങ്കി​ലും

    ക​ലാ​ല​യ​മെ​ന്നാ​ണ​തി​നും പേ​ര്.

    ജീ​വി​തം പ​ഠി​ക്കാ​ത്ത​വ​ൻ

    ജീ​വ​ശാ​സ്ത്ര​പ്പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ത​ല​യി​ട്ടു.

    പാ​റ്റ​യെ കാ​ണാ​ത്ത​വ​ൻ

    ത​വ​ള​യെ കീ​റ​ണം.

    അ​റ​പ്പു​ള്ള കൈ​ക​ളി​ൽ

    ആ​യു​ധം വ​ഴ​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല.

    ആ​ണെ​ന്നു നി​ന​ച്ച​വ​ൻ ആ​ടി​യു​ല​യു​ന്നു,

    ആ​രു​ണ്ട് സ​ഹാ​യി​പ്പാ​ൻ.

    അ​പ്പ​നു​മ​മ്മ​ക്കും ഡാ​ക്കി​ട്ട​ർ മ​തി.

    മ​തി​ലി​നു​ള്ളി​ലി​ടി​മു​റി​യി​ല​വ​നെ

    ച​ട്ടം പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു മെ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ര​യാ​ൻ പ​ഠി​ക്കാ​ത്ത

    ചി​രി​ക്കാ​ന​റി​യാ​ത്ത

    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ച​ങ്കു​ള്ള ചെ​ക്ക​നി​ന്ന്

    താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ചു​മ​ടി​ൻ ഭാ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചീ​യി​ടി​മു​റി​ക്കൂ​ടി​ന്റെ

    ഉ​ത്ത​ര​ക്കൊ​ളു​ത്തി​ൽ തൂ​ങ്ങി​യാ​ടി!

    ടി.​കെ. അ​ലി, പൈ​ങ്ങോ​ട്ടാ​യി

    ശി​ഷ്ടം ....!

    ഉ​ള്ളി​ലൊ​രു​മ​രം

    പ​ച്ച​ക്ക് ക​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്

    കു​ഞ്ഞേ...

    കി​നാ​ക്ക​ളു​ടെ പൂ​വും കാ​യും

    നി​റ​ഞ്ഞ് നി​ന്ന മ​രം...

    മോ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​രി​ഞ്ഞ​ത്

    ക​ത്തി​യ​മ​രു​ന്ന ചാ​ര​ക്കൂ​ന​യി​ൽ,

    ഉ​റ​വ് വ​റ്റാ​ത്ത സ്നേ​ഹ​ച്ചോ​ല

    മൂ​ടി​പ്പോ​യാ​ലും,

    ഉ​ള്ളി​ന്റെ​യു​ള്ളി​ലൊ​രു

    മു​റി​വാ​ർ​ന്ന ന​ന​വ്

    ദാ​ഹ​മ​ട​ങ്ങാ​തെ ബാ​ക്കി​യു​ണ്ടാ​കും...

    ഒ​രു​കാ​ല​മോ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ

    മീ​സാ​ൻ ക​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക​രി​കെ,

    നീ ​ന​ടു​ന്ന മൈ​ലാ​ഞ്ചി​ച്ചെ​ടി​യെ

    വാ​നോ​ളം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ .......!

