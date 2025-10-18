Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    18 Oct 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 12:52 PM IST

    പ്രേ​മ​സൗ​ഹൃ​ദം

    പ്രേ​മ​സൗ​ഹൃ​ദം
    Listen to this Article

    മോ​ഹ​ലോ​കം ക​ത്തി പ​ട​രു​മ്പോ​ൾ

    പ്രേ​മ​ലോ​കം എ​രി​തീ​യാ​യി

    പോ​യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ

    ഗ​ത​കാ​ല സ്മ​ര​ണ​ക​ളാ​യി

    ഭൂ​ത​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ

    വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തും

    പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നീ​ടും

    കൈ​വ​ള​ക​ൾ കി​ലു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ

    വീ​ണ്ടും ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ പെ​ടാ

    പാ​ടു​പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​ത്തും

    പ​ഞ്ഞ​മി​ല്ലാ​ത്ത

    ഭൂ​ത​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​യ​വി​റ​ക്കി

    ഭാ​വി​കാ​ല​ത്തെ പ്രേ​മ​സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കും

    കാ​ല​ത്തി​ൻ വി​ഗ​തി​ക​ൾ മാ​യ്ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധം

    മ​ന​സ്സി​നോ​ട​ടു​പ്പം

    തോ​ന്നി​ക്കു​മാ​റ്

    പ്രേ​മ​മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    ഉ​രു​വി​ടും കാ​ലം

    മാ​യ്ക്കാ​ത്ത കാ​ല​ച​ക്രം

    തി​രി​യു​മ്പോ​ൾ

    പ്രേ​മ​മെ​ന്ന ലോ​കം ചു​റ്റി

    ത്തി​രി​യു​ന്ന

    കാ​ലം ക​ല​ങ്ങി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞ

    പ്രേ​മ​ത്തി​ൻ ഭാ​ഷ്യം

    ക​ല​ർ​പ്പി​ല്ലാ​തെ അ​ഭം​ഗു​രം

    പ്രേ​മ​മാ​കും പ്ര​യാ​ണം

    പ്ര​സ​ന്ന​മാ​യി പ​ട​രു​ന്നു.

    സു​നി​ൽ തോ​മ​സ്, റാ​ന്നി

