Madhyamam
    Bahrain
    18 Oct 2025 10:37 AM IST
    18 Oct 2025 10:37 AM IST

    ലോ​ക​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്

    ലോ​ക​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്
    ന​മ്മ​ൾ സ​ഹ​ജ​രേ ചൊ​ല്ലു​വി​ൻ കൂ​ട്ട​മാ​യ്...

    വേ​ണ്ട ന​മു​ക്കി​നി ആ​യു​ധ​പ്പ​ന്ത​യം!

    വേ​ണ്ട ന​മു​ക്കി​നി യു​ദ്ധ​വും ഹ​ത്യ​യും!

    ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മു​ടെ പൈ​ത​ലി​ൻ ചെ​റു​ത​ല...

    തെ​രു​വി​ൽ തെ​റി​ക്കും ചി​രി​ക്കും നൃ​പ​ന്മാ​ർ...!!!???

    സ്വ​യം വാ​ളി​നാ​ൽ വെ​ട്ടി മ​രി​ക്കു​ന്നു മ​ർ​ത്യ​ർ!?

    ചി​രി​ക്കു​ന്നു ആ​യു​ധം വി​ൽ​ക്കും ന​രാ​ധ​മ​ർ!

    വേ​ണ്ട ജ​ഗ​ത്തി​ന് ആ​ണ​വ സ്ഫോ​ട​നം

    വേ​ണ്ട ആ​ഴി​യി​ൽ അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി​ക​ൾ

    ര​ക്തം ചൊ​രി​യ​രു​തേ ഇ​നി​യും

    നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം ശ​ര​ണം

    പ​രി​ഷ്കൃ​ത​രാം ന​വ​ലോ​ക​മേ തീ​യി​ൽ

    ഉ​രു​കു​മീ ലോ​ക​ത്തി​നാ​യി

    തൂ​വ​ൽ സ്പ​ർ​ശം പോ​ലെ സാ​ന്ത്വ​ന​മാ​യ് അ​ണ​യൂ...

    നി​ഷ്ക്രി​യ​രാം രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രെ

    പ​ക്ഷം ചേ​രാ​തെ

    ഹ​മാ​സ്- ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം ശ​മി​പ്പി​ക്കൂ.

    ഒ​രു സാ​മ്രാ​ജ്യം മ​റ്റൊ​ന്നി​നാ​യി വാ​യ് പി​ള​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ,

    മി​സൈ​ലും റോ​ക്ക​റ്റും നാ​ശം വി​ത​യ്ക്കു​ന്നു

    മ​ര​ണ​കാ​ഹ​ളം മു​ഴ​ങ്ങി​ടു​ന്നെ​ങ്ങു​മേ

    തെ​രു​വി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ത്മാ​വു​പേ​ക്ഷി​ച്ചു

    യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ മ​രി​ക്കു​ന്നു നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​രാം ജ​നം

    മ​രി​ച്ചു വീ​ഴു​ന്നു പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ർ

    മ​ണ്ണി​ന്റെ മാ​റി​ടം ചോ​ര ചു​ര​ത്തി.... പു​ഴ​യാ​യി

    യു​ദ്ധ​ഭൂ​മി​യി​ൽ കൊ​ള്ള​യും..

    കൊ​ല​യും ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​വും....

    ഉ​പ​ജീ​വ​നം കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി, ത​ക​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് കൂ​മ്പാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും രോ​ദ​നം...

    പ​ട​വെ​ട്ടി നൃ​പ​ന്മാ​ർ ചി​രി​ക്കു​ന്നു

    കോ​ട്ട​കൊ​ത്ത​ള​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​യു​ന്നു

    ഹേ​യ്, ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ദുഃ​ഖം അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കും യു​ദ്ധം ഒ​രു നു​ണ​യാ​ണ്

    പ്ര​തി​കാ​രം ക​ത്തി​ച്ച തീ​ക്കു​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​യ​മ​രു​ന്നു

    സ്വാ​ർ​ഥ​രാം മ​ന്ന​വ​ർ ത​ൻ കേ​ളീ​ഗൃ​ഹം.

    ഭീ​ക​ര​മാം ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം എ​വി​ടെ​യും

    അ​ന്ന​ത്തി​നാ​യി ജ​നം തി​ക്കി​ത്തി​ര​ക്കു​ന്നു

    പ​ട്ടി​ണി​യാ​ൽ പൈ​ത​ങ്ങ​ൾ ത​ൻ നി​ല​വി​ളി

    ആ​ഗോ​ള​സൂ​ചി​ക ഉ​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ടും പ​ട്ടി​ണി ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി

    അം​ഗ​ഹീ​ന​ർ, ക്ഷ​ത​മേ​റ്റ​വ​ർ,

    മ​നം മു​റി​ഞ്ഞ​വ​ർ...

    യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​രം മ​ഹാ​ക​ഷ്ടം

    ദു​ര​ന്ത​പു​സ്ത​ക​ത്താ​ളി​ൽ

    റ​ഷ്യ​യും യു​ക്രെ​യ്നും, ഇ​നി​യു​മാ​ര്?

    ബോ​സ്നി​യ​ൻ, റു​വാ​ണ്ട​ൻ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യോ

    അ​തി​ഭീ​ക​രം

    സെ​ബ്ര​നി​ക്ക് കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ഇ​നി​യും അ​രു​തേ...

