Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 12:23 PM IST

    സു​കൃ​തം

    സു​കൃ​തം
    Listen to this Article

    ഐ​ക്യ​മാ​കും വീ​ഥി​ക​ൾ

    പി​ന്നി​ട്ട യാ​ത്ര​യി​ൽ

    സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ൻ മാ​ന​വ മ​ഹ​ത്ത്വം

    വി​ളി​ച്ചോ​തി

    പു​ന​രൈ​ക്യ കാ​ഹ​ളം മു​ഴ​ങ്ങും

    സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം സ​മ​ഭാ​വ​ന​യോ​ടെ

    വി​ള​മ്പും സു​കൃ​ത ജ​പ​മാ​ല​യു​മാ​യി

    ഐ​ക്യ​ത്തെ വി​ള​ക്കി​ച്ചേ​ർ​ക്കും

    പു​ന​രൈ​ക്യ വീ​ഥി​യി​ൽ

    മു​ണ്ട​ൻ മ​ല​യി​റ​ങ്ങി

    സ​മാ​രം​ഭം കു​റി​ച്ച്

    ക​ട​ലു​ക​ൾ പ​ല​തു ക​ട​ന്നു മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ലെ

    പ​വി​ഴ ദ്വീ​പി​ൽ

    സു​കൃ​ത​ത്തി​ൻ പ​രി​മ​ളം വീ​ശി​യ​ടി​ക്കും

    ചു​ടു​നി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ

    വീ​ണ്ടു​മൊ​രു ഒ​ത്തു​കൂ​ട​ൽ

    സ്വ​രു​ക്കൂ​ട്ടി​വെ​ച്ച പ്ര​വാ​സ

    സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കി സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൻ

    അ​ല​ക​ൾ തീ​ർ​ത്തി​ടും

    സൗ​മ​ന​സ്യ​ത്തോ​ടെ വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം

    പു​ന​രൈ​ക്യ​ത്തി​ൻ

    മ​ർ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കും

    സു​കൃ​തം വ​ര​വാ​യി

    സാ​ർ​വ​ത്രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ

    സ​മീ​കൃ​ത​മാം

    പു​ന​രൈ​ക്യ​വു​മ​തി​ൻ

    ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്നു

    സു​കൃ​ത മ​ഞ്ജ​രി​യു​മാ​യി.

