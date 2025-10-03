സുകൃതംtext_fields
ഐക്യമാകും വീഥികൾ
പിന്നിട്ട യാത്രയിൽ
സാഹോദര്യത്തിൻ മാനവ മഹത്ത്വം
വിളിച്ചോതി
പുനരൈക്യ കാഹളം മുഴങ്ങും
സഹവർത്തിത്വം സമഭാവനയോടെ
വിളമ്പും സുകൃത ജപമാലയുമായി
ഐക്യത്തെ വിളക്കിച്ചേർക്കും
പുനരൈക്യ വീഥിയിൽ
മുണ്ടൻ മലയിറങ്ങി
സമാരംഭം കുറിച്ച്
കടലുകൾ പലതു കടന്നു മണലാരണ്യത്തിലെ
പവിഴ ദ്വീപിൽ
സുകൃതത്തിൻ പരിമളം വീശിയടിക്കും
ചുടുനിശ്വാസത്തിൽ
വീണ്ടുമൊരു ഒത്തുകൂടൽ
സ്വരുക്കൂട്ടിവെച്ച പ്രവാസ
സൗഹൃദം പുതുക്കി സന്തോഷത്തിൻ
അലകൾ തീർത്തിടും
സൗമനസ്യത്തോടെ വർഷാവർഷം
പുനരൈക്യത്തിൻ
മർമരങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കും
സുകൃതം വരവായി
സാർവത്രിക കൂട്ടായ്മയിൽ
സമീകൃതമാം
പുനരൈക്യവുമതിൻ
ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു
സുകൃത മഞ്ജരിയുമായി.
