Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    3 Oct 2025 12:15 AM IST
    Updated On
    3 Oct 2025 12:15 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​ക്ക​ളേ...

    ക​ണ്ണീ​രി​ൻ ന​ന​വി​നാ​ൽ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ

    ചോ​ര പോ​ലും ചാ​ലാ​യ് ഒ​ഴു​കി മാ​റു​ന്നു

    ഒ​രി​റ്റു വെ​ള്ള​മോ ഇ​രു​ളി​ൽ ഒ​രു തി​രി​യോ

    നീ​തി​ത​ൻ ഇ​ത്തി​രി നാ​ള​മോ അ​ന്യ​മാ​യ്.

    ചു​റ്റി​ലും ചോ​ര​യി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി​യ

    ക​ളി​വീ​ടു​ക​ൾ​ത​ൻ മ​ൺ​കൂ​ന​ക​ൾ

    ത​ക​ർ​ന്ന കി​നാ​വു​ത​ൻ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ

    കാ​തി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന അ​ട്ട​ഹാ​സ ബാ​ക്കി​ക​ൾ

    വേ​ദ​ന​ക​ളാ​ൽ വാ​വി​ട്ട അ​ല​ർ​ച്ച​ക​ൾ...

    വീ​ണു​ട​ഞ്ഞ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൻ നി​ഴ​ലു​ക​ൾ

    വി​ത​റി ചി​ത​റി കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​ൺ​കൂ​ന​ക​ൾ

    നി​ങ്ങ​ൾ​ത​ൻ ബാ​ല്യ​ത്തി​ലെ പാ​ഠ​ശാ​ല​ക​ൾ..

    ഒ​രോ ത​രി മ​ണ​ലും ഓ​രോ വേ​ദ​ന ത​ൻ

    പാ​ഠ​മാ​യ് പ​ഠി​ച്ചും നി​ർ​ഭ​യം ച​ലി​ച്ചും

    വി​സ്‌​മൃ​തി​യി​ലാ​ക്കി​ടാം ഈ ​ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ

    ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ മാ​തൃ സ്നേ​ഹ​ത്തി​നു

    പ​ക​ര​മാ​യി ഒ​രാ​യി​രം ത​ലോ​ട​ലു​ക​ൾ

    മാ​താ​വി​ൻ മാ​റി​ലെ ചൂ​ടി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി

    ഒ​രാ​യി​രം സ്നേ​ഹ ചും​ബ​ന​ങ്ങ​ൾ...

    അ​ക​ലെ പേ​ക്കി​നാ​വു​ത​ൻ അ​ല​ർ​ച്ച​ക​ൾ

    കാ​തി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കു മ​റ​യു​ന്ന ദി​ന​ങ്ങ​ൾ

    സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട സ്വ​ർ​ഗം

    നി​ങ്ങ​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സു​ന്ദ​ര ദി​ന​ങ്ങ​ൾ

    നി​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ

    സു​ന്ദ​ര ദി​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ഒ​രു പു​ല​രി​യാ​യ്

    ദു​ഷ്ട​ർ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റോ​ടു ചേ​ർ​ക്കു​വാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ

    ശി​ര​സ്സി​നെ ത​ഴു​കി​യൊ​ന്ന്

    ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ലോ​കം കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പു​ല​രു​വാ​ൻ

    നി​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ

    ഒ​രു പു​ഞ്ചി​രി​ത​ൻ തി​രി തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ

    എ​ന്നു​മൊ​രാ​ശ്വാ​സ വാ​ക്കു​മാ​യ് ഞാ​നും

    TAGS:PalestineGazapoemLiterate
    News Summary - poem
